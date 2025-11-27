Путин озвучил свое ключевое требование на переговорах
- Путин требует признания суверенитета России над оккупированными Крымом и Донбассом в переговорах с США.
- Также диктатор отметил якобы необходимость проведения референдума по территориальным вопросам в Украине.
Одним из ключевых моментов в переговорах с Соединенными Штатами для России остается признание суверенитета над оккупированными Крымом и Донбассом.
Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин на саммите по вопросам безопасности в Кыргызстане в четверг, 27 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание "ТАСС".
Какие требования озвучил Путин?
Российский диктатор в контексте предстоящих переговоров с американской стороной, которые состоятся в Москве уже на следующей неделе, повторил главные требования Кремля относительно окончания войны в Украине.
По его словам, для России остается принципиальным признание контроля России над оккупированными Крымом и Донецкой областью. Более того, Владимир Путин в очередной раз отметил "необходимость" референдума.
Украина по закону должна провести референдум по территориальным вопросам,
– заявил диктатор.
О чем заявил Путин еще?
- Диктатор в контексте переговоров в Абу-Даби заверил, что российские и украинские спецслужбы якобы всегда "находились в контакте" друг с другом. Это якобы происходило даже в самые тяжелые времена.
- Более того, по его словам, Россия не имеет агрессивных планов в отношении Европы и назвал такую идею смешной. Он заверил, что Россия якобы готова к "серьезным" переговорам относительно мира.
- Также он заявил, что подписывать документы с нынешним украинским руководством "бессмысленно". Российский диктатор обвинил Киев в "стратегической ошибке" из-за якобы страха проводить выборы.