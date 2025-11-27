Путін озвучив свою ключову вимогу на переговорах
- Путін вимагає визнання суверенітету Росії над окупованими Кримом та Донбасом в переговорах зі США.
- Також диктатор наголосив на нібито потребі проведення референдуму з територіальних питань в Україні.
Одним із ключових моментів у переговорах зі Сполученими Штатами для Росії залишається визнання суверенітету над окупованими Кримом та Донбасом.
Таку заяву зробив російський президент Володимир Путін на саміті з питань безпеки у Киргизстані у четвер, 27 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "ТАСС".
Які вимоги озвучив Путін?
Російський диктатор у контексті майбутніх переговорів з американською стороною, які відбудуться у Москві вже наступного тижня, повторив головні вимоги Кремля стосовно закінчення війни в Україні.
За його словами, для Росії залишається принциповим визнання контролю Росії над окупованими Кримом та Донецькою областю. Ба більше, Володимир Путін вкотре наголосив на "потребі" референдуму.
Україна за законом має провести референдум з територіальних питань,
– заявив диктатор.
Про що заявив Путін ще?
Диктатор у контексті переговорів в Абу-Дабі запевнив, що російські та українські спецслужби нібито завжди "перебували в контакті" один з одним. Це начебто відбувалося навіть у найважчі часи.
Ба більше, за його словами, Росія не має агресивних планів щодо Європи та назвав таку ідею смішною. Він запевнив, що Росія нібито готова до "серйозних" переговорів стосовно миру.
Також він заявив, що підписувати документи з нинішнім українським керівництвом "безглуздо". Російський диктатор звинуватив Київ у "стратегічній помилці" через нібито страх проводити вибори.