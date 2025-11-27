Укр Рус
Геополітика Росія Путін озвучив свою ключову вимогу на переговорах
27 листопада, 16:42
2

Путін озвучив свою ключову вимогу на переговорах

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Путін вимагає визнання суверенітету Росії над окупованими Кримом та Донбасом в переговорах зі США.
  • Також диктатор наголосив на нібито потребі проведення референдуму з територіальних питань в Україні.

Одним із ключових моментів у переговорах зі Сполученими Штатами для Росії залишається визнання суверенітету над окупованими Кримом та Донбасом.

Таку заяву зробив російський президент Володимир Путін на саміті з питань безпеки у Киргизстані у четвер, 27 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "ТАСС".

Які вимоги озвучив Путін?

Російський диктатор у контексті майбутніх переговорів з американською стороною, які відбудуться у Москві вже наступного тижня, повторив головні вимоги Кремля стосовно закінчення війни в Україні.

За його словами, для Росії залишається принциповим визнання контролю Росії над окупованими Кримом та Донецькою областю. Ба більше, Володимир Путін вкотре наголосив на "потребі" референдуму.

Україна за законом має провести референдум з територіальних питань, 
– заявив диктатор.

Про що заявив Путін ще?

  • Диктатор у контексті переговорів в Абу-Дабі запевнив, що російські та українські спецслужби нібито завжди "перебували в контакті" один з одним. Це начебто відбувалося навіть у найважчі часи.

  • Ба більше, за його словами, Росія не має агресивних планів щодо Європи та назвав таку ідею смішною. Він запевнив, що Росія нібито готова до "серйозних" переговорів стосовно миру.

  • Також він заявив, що підписувати документи з нинішнім українським керівництвом "безглуздо". Російський диктатор звинуватив Київ у "стратегічній помилці" через нібито страх проводити вибори.