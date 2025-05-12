Путин планирует встречный визит в Китай в сентябре, – росСМИ

Президент России Владимир Путин заявил о намерениях посетить Китай в сентябре. Встречный визит состоится по случаю "80-летия победы над милитаристской Японией".

Во время пресс-конференции 11 мая президент России Владимир Путин сообщил о договоренности о встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Какова цель договоренности

Во время обращения к журналистам Путин отметил, что Си Цзиньпин стал главным гостем на нынешних торжественных мероприятиях ко дню "великой победы". К тому же, он назвал плодотворное сотрудничество между Россией и Китаем "образцом современных равноправных отношений в XXI веке", а Си Цзиньпин отметил, что их страны должны быть "неразлучными друзьями".

Договорено, что в сентябре состоится мой встречный визит в Китай,

– заявил президент России.

Также Путин обвинил Европу в ненадлежащей коммуникации с Россией. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает дипломатические усилия и ожидает взаимоприемлемого решения между Киевом и Москвой.

Ранее сообщалось, что глава КНР ждет присутствия Путина на похожем параде, который он будет проводить в начале сентября в Китае.

Главной целью визита Си в Россию на парад 9 мая международные эксперты называют демонстрацию силы и геополитического влияния Китая. По их словам, Россия уже фактически выполняет все пожелания Пекина, осознавая собственную зависимость и избегая споров со "старшим братом".