Издание The Economist написало, что накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске разрабатывались инструкции, как "продать" президенту США крупнейшую сделку. Россия пообещала сделку на сумму 12 триллионов долларов в обмен на ослабление санкций. Однако эта история точно не сработает.

Никакой большой сделки между Россией и США не может быть. Политолог Олег Саакян озвучил 24 Каналу мнение, что Трамп разменивался тем, что ему не принадлежит, а Путин торговал тем, что никогда не будет продано.

Почему этот план абсурдный?

Олег Саакян отметил, что в Штатах нет тех, кто готов инвестировать в таких количествах в Россию, беря на себя все российские геополитические и внутриполитические риски. Они не привлекательны для инвестиций.

Если говорить о редкоземельных материалах, то сейчас даже в США те производители и рудники, которые работают, не загружены на полную мощность. Потому что нет дефицита этих материалов в мире. Он прогнозируется, однако сейчас нет экономической выгоды в том, чтобы открывать новые месторождения. Поэтому нет экономической основы. Нет и политической.

Трампу можно "продать" что-то большое. Ему может захотеться. Но у него срок (президентский – 24 Канал), и дальше он идет. Путин прекрасно понимает, что Трампу можно продавать любые проекты. Потому что Трамп не доживет политически до значительной части по их реализации, когда нужно было только стартовать. Поэтому это продажа воздуха,

– объяснил политолог.

По его словам, это все просто ловушки со стороны России для того, чтобы обманывать Трампа, который очень любит большие цифры. Он может продать своему избирателю это как победу, ведь все измеряет в "купи – продай".

Кроме того, Трамп хочет оторвать Россию от Китая, как когда-то от Советского Союза. Однако повторить трюк пока не удастся. Москва находится в тотальной зависимости от Пекина. Если Кремль серьезно начнет сближаться со Штатами, то КНР в течение 24 часов "сломает хребет" путинскому режиму. Поэтому это большая иллюзия, что можно оторвать Россию от Китая.

Поэтому имеем такую ситуацию, в которой Трамп не готов признать иллюзорность своих планов, а Россия все еще кормит его большими проектами. Судя по всему, он верит, что получит доступ к этим проектам. Но все это напоминает абсурд. Трамп может понимать, что все это не сбудется. По крайней мере значительная часть его команды это понимает,

– подчеркнул Саакян.

О чем это соглашение?