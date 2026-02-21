Ніякої великої угоди між Росією та США не може бути. Політолог Олег Саакян озвучив 24 Каналу думку, що Трамп розмінювався тим, що йому не належить, а Путін торгував тим, що ніколи не буде продано.

Чому цей план абсурдний?

Олег Саакян зазначив, що у Штатах нема тих, хто готовий інвестувати у таких кількостях у Росію, беручи на себе усі російські геополітичні та внутрішньополітичні ризики. Вони не привабливі для інвестицій.

Якщо говорити про рідкісноземельні матеріали, то наразі навіть у США ті виробники та копальні, які працюють, не завантажені на повну потужність. Тому що немає дефіциту цих матеріалів у світі. Він прогнозується, однак зараз немає економічної вигоди у тому, щоб відкривати нові родовища. Тому немає економічного підґрунтя. Немає й політичного.

Трампу можна "продати" щось велике. Йому може захотітися. Але у нього термін (президентський – 24 Канал), і далі він йде. Путін чудово розуміє, що Трампу можна продавати будь-які проєкти. Тому що Трамп не доживе політично до значної частини з їхньої реалізації, коли потрібно було тільки стартувати. Тому це продавання повітря,

– пояснив політолог.

За його словами, це все просто пастки з боку Росії для того, щоб дурити Трампа, який дуже любить великі цифри. Він може продати своєму виборцю це як перемогу, адже усе вимірює у "купи – продай".

Крім того, Трамп хоче відірвати Росію від Китаю, як колись від Радянського Союзу. Однак повторити трюк наразі не вдасться. Москва перебуває у тотальній залежності від Пекіна. Якщо Кремль серйозно почне зближуватися зі Штатами, то КНР впродовж 24 годин "зламає хребет" путінському режиму. Тому це велика ілюзія, що можна відірвати Росію від Китаю.

Тому маємо таку ситуацію, в якій Трамп не готовий визнати ілюзорність своїх планів, а Росія все ще годує його великими проєктами. Судячи з усього, він вірить, що отримає доступ до цих проєктів. Але все це нагадує абсурд. Трамп може розуміти, що усе це не збудеться. Принаймні значна частина його команди це розуміє,

– підкреслив Саакян.

