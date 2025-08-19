Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве, – AFP

18 августа Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Она продолжалась 40 минут. Российский диктатор будто бы согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

По данным AFP, глава Кремля даже указал место, где готов провести переговоры с украинским лидером, передает 24 Канал.

Что известно о путинском предложении Зеленскому?

Отмечается, что российский диктатор предлагает встретиться с Зеленским в Москве.

Собеседник агентства добавил, что Зеленский, бывший во время разговора в Белом доме, ответил на это "нет".

Заметим, что звонок Трампа Путину проходил тогда, когда в Белом доме находились украинский президент и лидеры Европы. Американский политик проинформировал гостей о своем разговоре с главой Кремля.

Позже Владимир Зеленский рассказал, что Путин предлагал провести двустороннюю встречу на уровне лидеров Украины – России, а затем трехстороннюю – с участием Трампа. Наш президент согласился встретиться с главой страны-агрессорки без каких-либо предварительных условий.

В то же время официально в Москве ничего не говорили о готовности Путина к встрече с Зеленским. Там отметили, что якобы во время разговора с Трампом диктатор пообещал изучить возможность повышения уровня представительства российской и украинской сторон на переговорах. Издание CNN отметило, что на языке Кремля это свидетельствует о том, что встреча Путина и Зеленского, возможно, никогда не состоится.

Сомнение в готовности Путина провести переговоры с Зеленским выразил и канцлер Германии Фридрих Мерц.