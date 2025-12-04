Путин прибыл в Индию: в Кремле рассказали о цели визита
- Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным визитом, во время которого запланирована встреча с премьером Нарендрой Моди.
- Визит направлен на оживление нефтяных и оборонных соглашений между Россией и Индией, которые ослабли под давлением США, а также на обсуждение стратегического партнерства и обмен технологиями.
Владимир Путин 4 декабря прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Самолет главы Кремля приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам.
В первый день пребывания в стране запланирована неформальная закрытая беседа "тет-а-тет" российского диктатора с индийским премьером Нарендрой Моди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс", Nexta и российского пропагандиста Павла Зарубина.
Смотрите также Это единственный способ, - ветеран назвал условие, при котором Путин согласится на мир
Что известно о визите Путина в Индию?
В СМИ отмечают, что Индия "упала в Путиноистерию". В частности, в индийском Варанаси прошел "Марш дружбы Индия – Россия". Толпы шли с музыкой, плакатами и огромными вырезанными фигурами Путина и Нарендры Моди.
Перед портретом главы Кремля участники даже провели ритуал aarti – в Индии так почитают богов или особо уважаемых людей.
Индийцы отдают дань уважения Путину: видео ANI
Тогда как в Амритсаре художник Джагжот Сингх представил двухметровый портрет Путина. Он заявил, что таким образом "приветствует" российского лидера от имени жителей Пенджаба.
Кроме этого, Моди сам встретил Путина в аэропорту. Такой жест является достаточно редким, ведь обычно иностранных лидеров встречают высокопоставленные индийские министры.
Отмечается, что около 17:00 по киевскому времени лидеры начали неформальную встречу в резиденции индийского премьера в Дели. Однако общение между политиками началось еще в дороге из аэропорта.
Российского диктатора тепло встретили в Индии: видео Clash Report
Индийцы поздравили Путина с приездом традиционными танцами: видео из соцсетей
Стоит заметить, что этот визит Путина в Индию является первым с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Москва пытается оживить нефтяные и оборонные соглашения, которые ослабли под давлением США, и активно уговаривает Индию покупать больше российских ракет, истребителей и нефти.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что этот визит якобы обусловлен характером отношений между двумя странами. Он отметил, что между Индией и Россией ведется стратегическое партнерство. Песков также объяснил, что они не только обсуждают торговлю, но и делятся технологиями.
Какие отношения между Индией и Россией?
Между Москвой и Нью-Дели довольно теплые отношения. В частности, в октябре страны подписали соглашение о совместном производстве пассажирских самолетов SJ-100. Оно укрепляет инициативу Индии по развитию местного производства и предусматривает производство самолетов для индийских заказчиков.
Заметим, что Индия, которая до войны была лишь двенадцатой среди важнейших торговых партнеров России, в октябре стала вторым по важности покупателем российских товаров, особенно нефти.
Однако страна все же не решается идти против воли США. Именно поэтому большинство индийских НПЗ отказались от российской нефти из-за западных санкций и торговых переговоров между Вашингтоном и Нью-Дели.