Путін прибув до Індії: у Кремлі розповіли про мету візиту

Володимир Путін 4 грудня прибув до Індії з дводенним державним візитом. Літак очільника Кремля приземлився на авіабазі ВПС Індії Палам.

У перший день перебування в країні заплановано неформальну закриту бесіду "тет-а-тет" російського диктатора з індійським прем'єром Нарендрою Моді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс", Nexta та російського пропагандиста Павла Зарубіна.

Що відомо про візит Путіна до Індії?

У ЗМІ зазначають, що Індія "впала в Путіноістерію". Зокрема, в індійському Варанасі пройшов "Марш дружби Індія – Росія". Натовпи йшли з музикою, плакатами та величезними вирізьбленими фігурами Путіна та Нарендри Моді.

Перед портретом очільника Кремля учасники навіть провели ритуал aarti – в Індії так шанують богів чи особливо шанованих людей.

Індійці віддають шану Путіну: відео ANI

Тоді як в Амрітсарі художник Джагжот Сінгх представив двометровий портрет Путіна. Він заявив, що у такий спосіб "вітає" російського лідера від імені мешканців Пенджабу.

Окрім цього, Моді сам зустрів Путіна в аеропорті. Такий жест є досить рідкісним, адже зазвичай іноземних лідерів зустрічають високопоставлені індійські міністри.

Зазначається, що близько 17:00 за київським часом лідери розпочали неформальну зустріч в резиденції індійського прем'єра в Делі. Однак спілкування між політиками почалося ще в дорозі з аеропорту.

Російського диктатора тепло зустріли в Індії: відео Clash Report

Індійці привітали Путіна з приїздом традиційними танцями: відео з соцмереж

Варто зауважити, що цей візит Путіна до Індії є першим з моменту повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Москва намагається пожвавити нафтові та оборонні угоди, які ослабли під тиском США, і активно вмовляє Індію купувати більше російських ракет, винищувачів та нафти.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що цей візит нібито обумовлений характером відносин між двома країнами. Він зазначив, що між Індією та Росією ведеться стратегічне партнерство. Пєсков також пояснив, що вони не лише обговорюють торгівлю, а й діляться технологіями.

Які відносини між Індією та Росією?