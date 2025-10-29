Яку угоду підписали Індія та Росія?

Ситуація свідчить про те, що відносини між Москвою та Нью-Делі залишаються міцними, попри зростаючий тиск з боку Білого дому, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Державна компанія Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) підписала угоду з російською Об’єднаною авіабудівною корпорацією (UAC) щодо виробництва цивільних регіональних літаків SJ-100. Про це йдеться у заяві HAL, опублікованій у вівторок.

У ній не уточнюється, чи передбачає угода передачу технологій Індії або обсяг інвестицій.

Оголошення відбулося напередодні запланованого на грудень візиту Путіна до Індії. Тобто у період, коли відносини між двома країнами перебувають під пильною увагою.

Президент США Дональд Трамп і його адміністрація неодноразово критикували Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти та запровадили 50% мита на індійські товари, пояснивши це як покарання за торговельні бар’єри та тісні зв’язки з Москвою.

Це також буде перший випадок, коли повністю пасажирський літак буде виготовлено в Індії,

– йдеться у заяві.

Зауважте! Ця співпраця між HAL і UAC є результатом взаємної довіри між організаціями.

У межах домовленостей HAL отримає права на виробництво двомоторного вузькофюзеляжного літака SJ-100 для індійських замовників. Ця угода зміцнює ініціативу прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді щодо розвитку місцевого виробництва і може сприяти збільшенню кількості літаків для короткомагістральних рейсів, оскільки країна планує подвоїти кількість аеропортів до 350 до 2047 року.

Компанія має труднощі з виробництвом достатньої кількості винищувачів для Повітряних сил Індії, що викликає занепокоєння щодо рівня військової готовності країни,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема у HAL повідомили, що Компанія та Публічне акціонерне товариство "Об’єднана авіабудівна корпорація" (PJSC-UAC, Росія) підписали меморандум про взаєморозуміння (MoU) щодо виробництва цивільних регіональних літаків SJ-100 у Москві 27 жовтня 2025 року.

Цікаво! Документ підписали Шрі Прабхат Ранджан від HAL та пан Олег Богомолов від PJSC UAC (Росія) у присутності доктора Суніла, голови та генерального директора HAL, і пана Вадима Бадєхи, генерального директора PJSC UAC.

Що казав Трамп про ситуацію щодо Індії?