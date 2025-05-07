Воевали миллионы украинцев: Сикорский о попытках Путина присвоить победу во Второй мировой

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал попытки Путина присвоить победу над нацизмом во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что в той страшной войне участвовало и немало украинцев.

Об этом Сикорский заявил накануне неформального заседания министров иностранных дел в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Что сказали европейские чиновники о присвоении Россией военных побед

Глава МИД Польши отметил, что украинцы значительно больше пострадали во время Второй мировой войны. Кроме того, значительное количество украинцев воевало в составе Красной армии.

Хочу напомнить, что во время Второй мировой войны была оккупирована вся Украина и лишь очень небольшая часть России, что миллионы украинцев не только подверглись нацистским преследованиям, но и воевали в Красной армии. И это возмутительно, что Путин присваивает России победу над нацистской Германией. И еще хуже использовать риторику тех времен для нападения на Украину, которая, в отличие от России, является демократическим государством,

– сказал Радослав Сикорский.

Европейский Союз в дальнейшем поддерживает Украину и ее стремление идти к миру. Верховный представитель ЕС по вопросам внешних дел Кая Каллас заявила, что 9 мая европейские лидеры должны направляться не в Москву, а в Киев.

Конечно, мы едем туда (в Украину - 24 канал) с различными темами, например, об ответственности, по дальнейшей поддержке Украины. И я очень рада, что мы можем это делать вместе с нашими партнерами из других стран за пределами Европы,

– добавила Каллас.

Чиновница отметила – 9 мая в ЕС празднуют День Европы, которая является "проектом мира".

Напомним, Кремль может совершить ряд пропагандистских мероприятий в странах Европы к 9 мая. Российские агенты влияния и антиправительственные движения в Праге, Софии, Брюсселе, Лондоне, Варшаве, Бухаресте, Вероне, Торонто, Монреале и других городах могут включать автомобильные пробеги или концерты с советско-российской символикой. Таким образом россияне хотят распространять свое влияние и фальсифицировать историю.