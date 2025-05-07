Про це Сікорський заявив напередодні неформального засідання міністрів закордонних справ у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Що сказали європейські посадовці про присвоєння Росією воєнних перемог

Очільник МЗС Польщі наголосив, що українці значно більше постраждали під час Другої світової війни. Крім того, значна кількість українців воювала у складі Червоної армії.

Хочу нагадати, що під час Другої світової війни була окупована вся Україна і лише дуже невелика частина Росії, що мільйони українців не тільки зазнали нацистських переслідувань, але й воювали в Червоній армії. І це обурливо, що Путін привласнює Росії перемогу над нацистською Німеччиною. І ще гірше використовувати риторику тих часів для нападу на Україну, яка, на відміну від Росії, є демократичною державою,

– сказав Радослав Сікорський.

Європейський Союз надалі підтримує Україну та її прагнення йти до миру. Верховна представниця ЄС з питань зовнішніх справ Кая Каллас заявила, що 9 травня європейські лідери мають прямувати не до Москви, а до Києва.

Звичайно, ми їдемо туди (до України — 24 канал) з різними темами, наприклад, щодо відповідальності, щодо подальшої підтримки України. І я дуже рада, що ми можемо це робити разом з нашими партнерами з інших країн поза межами Європи,

– додала Каллас.

Посадовиця наголосила – 9 травня в ЄС святкують День Європи, яка є "проєктом миру".

Нагадаємо, Кремль може скоїти низку пропагандистських заходів у країнах Європи до 9 травня. Російські агенти впливу та антиурядові рухи в Празі, Софії, Брюсселі, Лондоні, Варшаві, Бухаресті, Вероні, Торонто, Монреалі та інших містах можуть включати автомобільні пробіги чи концерти з радянсько-російською символікою. Таким чином росіяни хочуть поширювати свій вплив та фальсифікувати історію.