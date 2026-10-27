"90 минут лекций по истории": что наговорил Путин в беседе с лидерами Финляндии и Норвегии

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре 27 октября провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. Вместо обсуждения мирного урегулирования глава Кремля устроил лекцию по средневековой истории.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех осведомленных собеседников.

Каковы подробности телефонного разговора европейцев с Путиным?

Вместо запланированных 30 минут разговор затянулся на полтора часа. Перспектива немедленного прекращения огня, которая является ключевым требованием Украины, во время разговора почти не затрагивалась.

Северные лидеры сознательно решили не перебивать исторические отступления Путина, чтобы оценить его реальную готовность к серьезному диалогу с Европой.

Этот разговор стал первым прямым контактом российского лидера с европейскими союзниками Украины с июля прошлого года.

Разногласия в Европе и подготовка к саммиту

В совместном заявлении Стубб и Стьоре пояснили, что стремились передать прямые сигналы относительно предстоящих переговоров о завершении войны, запланированных на ноябрь в Абу-Даби. В то же время политики отметили, что не выступали от имени всей Европы.

Самостоятельный шаг Осло и Хельсинки вызвал критику со стороны партнеров в регионе. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен публично заявила, что " не видит никаких признаков стремления Москвы к миру ", и призвала сохранять единство континента, а не действовать в одиночку.

В офисе премьер-министра Италии Джорджи Мелони добавили, что этот звонок выявил главную проблему: Европа до сих пор не определилась, кто именно должен представлять ее интересы в мирном процессе.

Жесткая позиция Кремля и контакты с Киевом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сразу отверг перспективы дальнейших переговоров с европейскими лидерами, назвав этот разговор попыткой вмешаться в процесс. По его словам, война будет продолжаться и может привести к эскалации.

Сразу после завершения телефонного разговора с Москвой лидеры Финляндии и Норвегии провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава украинского государства подчеркнул, что европейские политики четко заявили Путину о необходимости реальной деэскалации в отношении ударов по украинской энергетике и инфраструктуре.