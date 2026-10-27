Подробности со слов Лаврова передают пропагандистские СМИ. Поводом для очередных выпадов российского МИД стали недавние телефонные контакты европейских лидеров с Москвой.

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Как в Кремле прокомментировали беседу европейцев с Путиным?

27 октября глава Кремля Владимир Путин провел отдельные переговоры с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии, которые состоялись по инициативе европейской стороны.

По словам главы МИД России, представители Европы ранее категорически отказывались от любой коммуникации с государством-агрессором, однако теперь пытаются изменить подход.

Это свидетельствует лишь о желании европейцев втиснуться в переговорный процесс. Хотя, с какими позициями в этот процесс втискиваться, это большой вопрос– заявил Лавров в комментарии для африканских СМИ.

Претензии Москвы к контактам с западными политиками

Российский чиновник также упомянул свой диалог на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с немецким коллегой, господином Вадефулем.

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По словам российского представителя, собеседник зачитал обвинения в агрессии по заранее подготовленному тексту и выдвинул требование немедленно прекратить боевые действия.

Глава ведомства страны-агрессора добавил, что считает лидеров европейских государств "политическими мазохистами", поскольку они сохраняют непоколебимую солидарность с Украиной, несмотря на внутренние трудности в своих странах.

Европа категорически отказывалась буквально до последнего момента от участия в каких-либо контактах с Россией. Сейчас они стали говорить: "Нет, ну вот-вот эти контакты каким-то образом возобновлять"– сетует глава российского министерства.

Он также подчеркнул, что Москва не фиксирует существенных изменений в отношении Европейского Союза, поскольку западные партнеры регулярно принимают резолюции и делают заявления с осуждением полномасштабного вторжения России.

Как лидеры Финляндии и Норвегии объяснили свой звонок Путину?

Александр Стубб и Йонас Гар Стьоре пояснили, что переговорили с Владимиром Путиным, чтобы изложить свою позицию в отношении предстоящих переговоров. Обе страны граничат с Россией, поэтому исход войны напрямую влияет на их безопасность.

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Лидеры также обсудили ситуацию в Балтийском море и на Крайнем Севере и подтвердили дальнейшую поддержку Украины. Стьоре, со своей стороны, опроверг, что разговор свидетельствует о расколе Европы. По его словам, Финляндия и Норвегия действовали от своего имени, защищая национальные интересы. Он подчеркнул, что поддержание политических контактов с соседней Россией необходимо для региональной безопасности.