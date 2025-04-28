"Отдаем должное героизму": Путин поблагодарил солдат КНДР, участвовавших в боях на Курщине

Российский диктатор Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской Народной Армии. Они участвовали в боях в Курской области и воевали против украинских военных.

По мнению главы Кремля, такие действия являются "героическими". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские телеграмм-каналы.

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Что сказал Путин о северокорейских военных

В своем заявлении Путин сообщил, что "отдает должное героизму", а также "высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые бок о бок с российскими бойцами защищали" Россию, "как собственную Родину".

Кроме этого, диктатор сказал, что северокорейские военные с "честью и доблестью" якобы выполнили свой долг и покрыли себя "неувядаемой славой". Он также заверил, что российский народ "никогда не забудет подвига корейских бойцов".

Путин добавил, что он всегда будет уважать корейских "героев", которые "отдали жизнь за Россию" и за общую свободу, наравне с российскими "братьями по оружию".

Заметим, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын официально признал участие своих солдат в войне и назвал это "священной миссией". Кроме этого, он пообещал установить памятник участникам боев на Курщине.