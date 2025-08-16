Путин сказал Трампу, что готов обсуждать гарантии безопасности для Украины, – Axios
- Путин готов обсуждать гарантии безопасности для Украины с возможностью участия Китая как одного из гарантов.
- Путин требует вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей, предлагая заморозить конфликт в Запорожской и Херсонской областях.
- Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться в следующую пятницу для обсуждения гарантий безопасности, с акцентом на то, что силы НАТО не будут привлечены.
- Украина работает с европейскими партнерами над гарантиями безопасности на основе "коалиции желающих" в надежде на участие США, что будет обсуждено во время визита Зеленского в Белый дом.
Путин сказал Трампу, что готов обсуждать гарантии безопасности для Украины. Он также отметил, что Китай может быть одним из гарантов.
Зеленский обсудит гарантии безопасности с Трампом в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Смотрите также Угроза для Украины и Европы от Трампа и Путина: саммит на Аляске был лишь театром, – Bloomberg
Что Россия предлагает в качестве гарантий безопасности Украине?
Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться уже в следующую пятницу.
Путин требует от Украины вывести войска из двух областей – Донецкой и Луганской. Взамен российский лидер обещал заморозить войну в Запорожской и Херсонской областях. На самом деле Россия не достигала там никаких успехов уже долгое время.
Россия хочет, чтобы США признали суверенитет России в трех украинских регионах, которые хочет получить в рамках мирного соглашения.
Путин также заявил о своей готовности обсудить гарантии безопасности для Украины. Он упомянул Китай как одного из возможных гарантов. Вероятно, Россия не поддержит гарантии безопасности, которые были бы реализованы в рамках НАТО или только с участием сил Альянса.
Украина же с европейскими партнерами работает над реализацией гарантий безопасности на основе "коалиции желающих".
Дональд Трамп остался доволен переговорами и сказал, что они с Путиным согласились в большинстве вопросов.
Он подтвердил, что говорил с Путиным о гарантиях безопасности, но немного. Также он добавил, что обеспечивать мир в Украине будут не силы НАТО. Украина надеется, что США примут в этом определенное участие. Это будет обсуждаться во время визита Зеленского в Белый дом.