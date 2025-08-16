Путин сказал Трампу, что готов обсуждать гарантии безопасности для Украины. Он также отметил, что Китай может быть одним из гарантов.

Зеленский обсудит гарантии безопасности с Трампом в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Что Россия предлагает в качестве гарантий безопасности Украине?

Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться уже в следующую пятницу.

Путин требует от Украины вывести войска из двух областей – Донецкой и Луганской. Взамен российский лидер обещал заморозить войну в Запорожской и Херсонской областях. На самом деле Россия не достигала там никаких успехов уже долгое время.

Россия хочет, чтобы США признали суверенитет России в трех украинских регионах, которые хочет получить в рамках мирного соглашения.

Путин также заявил о своей готовности обсудить гарантии безопасности для Украины. Он упомянул Китай как одного из возможных гарантов. Вероятно, Россия не поддержит гарантии безопасности, которые были бы реализованы в рамках НАТО или только с участием сил Альянса.

Украина же с европейскими партнерами работает над реализацией гарантий безопасности на основе "коалиции желающих".

Дональд Трамп остался доволен переговорами и сказал, что они с Путиным согласились в большинстве вопросов.

Он подтвердил, что говорил с Путиным о гарантиях безопасности, но немного. Также он добавил, что обеспечивать мир в Украине будут не силы НАТО. Украина надеется, что США примут в этом определенное участие. Это будет обсуждаться во время визита Зеленского в Белый дом.