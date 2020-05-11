"Путин в опасном положении": интервью с полковником Великобритании

Ситуация в России обостряется из-за больших потерь в войне с Украиной и ухудшения состояния экономики. Из-за санкций и снижения цен на нефть многие россияне скоро просто не смогут позволить себе отопление, а еда станет очень дорогой. Поэтому российский диктатор к своей "годовщине" – 25 лет на троне в Кремле – подходит в очень опасном положении.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 Каналу рассказал о самой большой ошибке путинского режима за 25 лет у власти, почему у Путина усиливается паранойя и кто может его устранить, если не понравятся решения диктатора. Детали – читайте далее в материале.

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Путин в сложной ситуации

Российский диктатор Владимир Путин объявил о трехдневном прекращении огня с 8 по 11 мая. Это из-за страха перед атаками украинских дронов на российский военный парад в Москве?

Думаю, здесь все гораздо сложнее. Трехдневное прекращение огня выглядит очень цинично. Говорили о 30-дневном прекращении огня, на которое Украина согласилась, но потом россияне выкрутились, выдвинув много условий. Затем было прекращение огня в Черном море. Теперь мы имеем дело с этим.

Это цинично, ведь Украина достигла значительных успехов в атаках на стратегические цели в России. Только недавно были атаки на воздушное пространство и аэропорты в Москве. А Путин хочет, чтобы его празднование так называемого дня победы стало показателем его военной мощи.

Он пригласил нескольких других диктаторов присоединиться к нему. Поэтому в определенном смысле Путин пытается сделать так, чтобы ничего не повлияло на празднование. Лучше было бы, если бы ввели прекращение огня по крайней мере на 30 дней. Так предлагал президент Владимир Зеленский. Если бы россияне согласились, то это продемонстрировало бы, что они настроены на мир.

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Как мы уже обсуждали, Путин вообще не намерен добиваться какого-либо длительного мира. Он хочет продолжать воевать. Но думаю, что он попал в сложную ситуацию и использует парад, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит в Украине. Поскольку люди в России действительно начинают понимать, насколько плохи у них дела.

На выходных российские газеты были переполнены комментариями людей, которые обычно поддерживают Путина. Там говорилось, что экономика вот-вот рухнет, поскольку цена на нефть резко падает. ОПЕК и другие производители нефти хотят снижения цены, в частности Саудовская Аравия стремится достичь цены ниже 50 долларов. При такой цене российская экономика не выживет. Путин знает, что тогда он не сможет продолжать строить танки и платить свои долги. Это заберет по крайней мере 30% экономики. Ситуация выглядит довольно сложной.

Хочу также сказать, что за последнюю неделю-две было проведено много подробных оценок, которые анализируют военную деятельность россиян за последние 12 месяцев. Они почти не получили ни одной новой территории. Продвижения было мало. Они смогли вернуть часть Курской области только с помощью тысяч северокорейских солдат, которые либо погибли, либо уже вышли оттуда. А украинские силы теперь снова в Курской области.

Думаю, Путин находится в сложном военном положении. Экономически он оказался в ситуации, когда некоторые эксперты в Москве предполагают, что счета за коммунальные услуги, газ и отопление вырастут на 40%. То же самое касается и еды. Многие россияне скоро не смогут позволить себе отапливать свои дома, а покупка еды станет очень дорогой. Путин пытается сделать все возможное, чтобы отвлечь внимание от этой ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность для иностранных официальных лиц, которые приедут на военный парад России в Москве. Считаете ли вы, что это личное послание для Путина?

Есть несколько важных аспектов. Когда лидеры западного мира посещают Киев, то Путин часто дает приказы на атаки по Киеву. Знаем о ракетных ударах и атаках дронами. Заявление Зеленского, можно сказать, похоже на принцип "услуга за услугу". Когда две страны находятся в состоянии войны, то именно такого ответа Путин и должен ожидать.

Путин так отчаянно хочет показать свою мощь перед лидером Китая и другими. Конечно, если бы во время парада произошла атака, то это показало бы, насколько слабыми являются российские оборонные системы. Хотя мы знаем, что они переместили много своих зенитных ракетных комплексов с линии фронта, чтобы защитить Москву.

Поэтому я уверен, что это сказано, чтобы держать Путина в неведении. Если этот парад пройдет не так, как ожидается, то он потеряет еще больше поддержки. Путин находится в опасном и очень сложном положении.

Почему в Москве ограничили связь 9 мая

Также российские власти ограничили доступ к Интернету и мобильной связи в дни подготовки к военному параду в Москве. Не кажется ли вам, что решение Кремля ограничить доступ к интернету и связи в Москве демонстрирует еще одну паранойю Путина?

Россияне могут контролировать свой народ почти так, как никто другой. Они могут выключать Интернет и снова включать его. Путин понимает, что это большая уязвимость для него. Поэтому он захочет убедиться, если что-то пойдет не так, то это не будет распространено почти сразу через мессенджеры.

Раньше у него была железная хватка над всей информацией и пропагандой из России, но сейчас он теряет контроль. Российские газеты были полны недовольства из-за экономической ситуации. И, конечно, все это еще и в годовщину 25-летия Путина как диктатора России. Все это сочетается.

В документальном фильме, который транслировали на государственном телевидении на выходных, Путин пытался изобразить себя умным человеком. Однако он сказал там некоторые довольно специфические вещи, в частности, что надеется не использовать ядерное оружие в Украине. Но поскольку войска России терпят неудачи, то некоторые из этих угроз мы должны воспринимать очень серьезно.

Самая большая ошибка Путина за 25 лет в Кремле

Вы только что упомянули так называемую годовщину режима Путина – 25 лет с тех пор, как Владимир Путин захватил власть в России. Как можно оценить самые большие поражения его режима за 25 лет?

Путин почти типичный российский диктатор. Держа свою страну в постоянном состоянии войны, он делает все, чтобы там не было оппозиции.

Россия – страна с потенциалом огромного богатства, но Путин тратит это на различные войны и поддержку тиранов во всем мире. Конечно, стоит вспомнить о его незаконном вторжении в Украину. Люди начинают осознавать это, понимая, что в этой потенциально богатой стране люди голодают и не имеют достаточно денег, чтобы включить отопление.

Возможно, если вы хороший друг Путина и олигарх, то вы заработали миллиарды долларов, но для 99% российского населения это было достаточно мрачное и отчаянное существование. Путин хочет, чтобы его 25 лет у власти не закончились абсолютной катастрофой. Он много лет заявлял, что хочет восстановить Советский Союз – вернуть некоторые из бывших советских стран в состав России. Но маловероятно, что он добьется успеха.

Путин может потерпеть большое поражение. Он ответственен за все эти смерти и за разрушение российской экономики. А диктатор-неудачник, вероятно, не проживет достаточно долго, чтобы получать пенсию.

Считаете ли вы вторжение России в Украину самой большой ошибкой Путина за все 25 лет его правления?

Да, я думаю, это его самая большая ошибка. У него было много возможностей сделать Россию великой и богатой страной. Однако его идеологическое стремление действительно вернуться к старым временам СССР подтолкнуло его к этому конкретному шагу. Также Запад в конце холодной войны только на словах поддерживал свою оборону и был слишком занят своими делами, чтобы понять, что происходило в России и Украине.

Когда россияне ворвались в Крым в 2014 году, мы должны были действовать гораздо быстрее и решительнее. Так, чтобы Путин не воспринял это как зеленый свет для дальнейших действий и не продолжил свою агрессию. Не думаю, что история хорошо оценит Путина, когда отразит его незаконное вторжение в Украину, многочисленные смерти и ужасные разрушения, произошедшие в Украине.

Надеемся, что эта война вскоре закончится. Без сомнения, много российских активов, замороженных на Западе, будут использованы для восстановления Украины. Это вызовет еще большее раздражение среди россиян против Путина.

Путин с каждым днем становится большим параноиком

Давайте также поговорим о другой паранойе Путина. Не кажется ли вам, что у Путина есть еще одна причина для беспокойства? Недавно под Москвой в результате взрыва заминированного автомобиля погиб российский генерал Ярослав Москалик. В декабре 2024 года уничтожили еще одного российского генерала Игоря Кириллова. Как вы относитесь к такой кампании убийств в России?

Я знаю, что никто не взял на себя ответственность, но мы на Западе предполагаем, что это может быть связано с украинской разведкой, которая смогла ликвидировать некоторых ключевых игроков и союзников Путина прямо на пороге Кремля. Это огромный провал безопасности.

Мы знаем, что российские спецслужбы активно работают на Западе. И семеро болгар, которых завербовали российские спецслужбы, сейчас находятся в суде в Великобритании и будут приговорены к заключению за шпионаж. Россияне пытаются заслать шпионов, но им это не удается.

Ситуация для Путина становится все более напряженной. Неудивительно, что мы очень редко видим его на публике. А большинство российской системы безопасности используется только для защиты одного человека. Это также свидетельствует о том, как всесторонне работает Украина. Речь идет не только о защите городов в Украине и атаках на российские подразделения, которые вторглись в Украину, но и о борьбе в тылу, удары по российским заводам и ликвидации ключевых лиц.

Я знаю, что в последних публикациях российских газет отставные генералы обсуждали неудачи российской армии, что она воюет как в Первой или Второй мировой войне. Эти генералы говорят, что надо посмотреть на Украину: они инновационные, используют современные технологии; они реализовывают сложные операции и методы ведения войны; гораздо меньшая армия ставит на колени российскую армию.



Путин в опасном положении / Getty Images

Если собрать все это вместе, то можно понять, насколько тонким становится лед в Москве и почему Путин кажется все более параноидальным с каждым днем. И почему его парад 9 мая – настоящее бремя. Если бы что-то пошло не так, то для Путина будут очень плохие последствия. Почти катастрофические.

Авиация России не оправдала себя, она может "убежать"

Тем временем украинская военная разведка впервые в истории современной войны уничтожила 2 российских истребителя Су-30 с помощью морских дронов. Как вы оцениваете такой инновационный способ уничтожения вражеских самолетов?

Именно об этом я и говорю. Вот почему, по моему мнению, российские командиры раздражены тем, как инновационно работают украинские ученые и военные. Я обсуждал это на британском радио-шоу. Мы так понимаем, что эти дроны оснащены ракетами, которые обычно используются на истребителях. Эти ракеты теперь сбили 2 российских самолета. Это невероятно.

Мы говорим о трехмерной и четырехмерной войне. Я никогда не был пилотом истребителя, поэтому не совсем понимаю этого, но, думаю, пилоты волнуются из-за того, чтобы другие вражеские истребители или ракеты ПВО не сбили их. Когда морской дрон запускает такие ракеты, то это действительно новый способ ведения войны.

Мы уже обсуждали ранее, что российская авиация действительно не оправдала себя. Сейчас она способна только летать на авиашоу или на параде 9 мая. Когда россияне будут терять все больше самолетов из-за таких дронов, то я уверен, что российская авиация вместе с Черноморским флотом убегут. Это еще один пример, как Украина побеждает в войне технологий и инноваций. Это очень беспокоит российское командование, особенно Путина.

Что изменило соглашение о полезных ископаемых

Согласно сообщениям Washington Post, российские элиты обеспокоены американо-украинским соглашением о полезных ископаемых, поскольку опасаются, что это сотрудничество между США и Украиной может закрыть возможность для России достичь соглашения о прекращении огня на ее условиях. Как вы оцениваете такое развитие событий?

Я считаю, что это большой успех и очень значимо. За 100 дней, которые президент Дональд Трамп находится у власти, действительно изменились динамика в мире и динамика относительно Украины. Думаю, россияне верили, что после того, как несколько месяцев назад Трамп в Белом доме "предупредил" президента Зеленского, Путин просто "пройдется" по Украине. Эта ситуация перевернулась с ног на голову, и во многом это связано с соглашением об ископаемых.

Все знают, что президент Трамп заинтересован в заключении сделок и деловых контактах. Теперь он считает, что это – хорошая сделка для США и Украины, а также поддерживает Зеленского и украинский народ. Теперь он открыто проявляет гнев и угрожает россиянам. Чего раньше не было. Кажется, США открывают свой "военный кран" и поставляют артиллерийские снаряды и тому подобное. Но я думаю, что психологически самое важное то, что украинцы теперь чувствуют, что американцы прикрывают их спину.

Что касается россиян, то теперь они знают, что на самом деле США, кроме того, что могут отойти, могут также сделать шаг вперед, что является худшим возможным вариантом для России. Надеемся, что этот шаг убедит россиян в необходимости сесть за стол переговоров и разработать мирное соглашение. Теперь кажется гораздо более вероятным, что Украина получит мирное соглашение, которое удовлетворит украинский народ, в отличие от нескольких месяцев назад, когда казалось, что им придется принять любое предложение.

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Думаю, что это тоже очень повышает ставки, поскольку можно предположить, что мы увидим немало американцев, которые сейчас работают над этим соглашением по добыче полезных ископаемых в самой Украине. Путин будет знать, что он не может позволить себе ранить или убить американцев, которые работают над коммерческими проектами в Украине. Это означало бы катастрофу.

Поэтому, глядя извне, это поставило Украину в гораздо лучшую позицию, чем несколько месяцев назад. Хотя, как солдат, я считаю довольно странным, что США должны заключать бизнес-соглашение перед тем, как отправить войска, а не делать это из-за моральной правильности. Однако это мир, в котором мы живем сейчас. Последние события изменили ситуацию в пользу Украины. Надеюсь, это заставит Путина скорее сесть за стол переговоров и заключить соглашение о прекращении огня.

Кроме того, после подписания этого соглашения между Украиной и США администрация Трампа впервые одобрила продажу оружия Украине на сумму 50 миллионов долларов, сообщает Kyiv Post. Также Госдеп одобрил продажу Украине истребителей F-16 и сопутствующего оборудования на сумму более 300 миллионов долларов. Считаете ли вы, что это разворот США после подписания соглашения?

Безусловно. До заключения соглашения мы видели, что американцы не спешили с вооружением. Мы говорили несколько месяцев назад, когда американцы выключили поток разведывательных данных украинской армии, и как это было важно. Сейчас, кажется, мы находимся в совершенно другой ситуации, где американцы готовы продавать боеприпасы, предоставлять административную и техническую поддержку F-16. Это то, что сделал бы союзник, а не тот, кто колеблется, как это делали американцы раньше.

Поэтому, думаю, если совместить соглашение о полезных ископаемых, то, что россияне переживают тяжелые времена, падение цен на нефть, и то, что большинство людей в России считают, что их экономика вот-вот распадется, – это совсем другая картина, чем то, о чем мы говорили в начале 2025 года, когда для Украины ситуация выглядела очень плохо.

Кто в России может убрать Путина

По данным Washington Post, в Кремле существуют 2 группы, приближенные к Владимиру Путину. Первая группа пытается убедить его остановить войну, принять соглашение о прекращении огня в обмен на замораживание линии фронта и снятие санкций с России. Другая группа, более жестко настроенная, пытается убедить его продолжать войну, несмотря ни на что. Какая группа может достичь успеха, по вашему мнению?

Думаю, так было всегда. У Путина очень тесный круг друзей и советников вокруг себя. Но в Кремле есть и настоящие "ястребы" – поклонники жесткого подхода, которые на самом деле считают, что заключение перемирия сейчас будет фактически поражением для России, когда миллион солдат погибли или были ранены, а экономика фактически разрушена. России будет очень трудно оправиться.

С другой стороны, люди справляются хорошо. Если они прекратят боевые действия сейчас, если США отменят санкции и поддержат рост цен на нефть, тогда у России появится шанс. Путин является тем, кто оказался в центре всего этого.

Думаю, он понимает, что если примет мирное соглашение от своих менее жестких коллег, то это, вероятно, станет концом для него. Ведь "ястребы" никогда ему этого не простят. А диктаторы, которые терпят поражения, в России очень редко долго остаются у власти. Именно поэтому это усиливает паранойю Путина. Не удивлюсь, если в ближайшие несколько месяцев мы увидим какие-то показательные изменения в России.

Означает ли это, что сторонники жесткой линии Путина могут свергнуть его режим? Могут устранить его во время заключения соглашения о прекращении огня?

Очень сложно узнать о внутренних деталях работы Кремля, его близких коллег и союзников. Но думаю, что "ястребы" настолько упрямы, что они, вероятно, не задумывались бы дважды об устранении Путина, если бы считали, что он ведет Россию в неправильном направлении. Представляется, именно так работают россияне.

Именно поэтому мы наблюдаем эту паранойю. Со всех сторон Путину указывают, что делать. Он оказался в сложной ситуации, имея страну, что понесла огромные потери как среди военных, так и в экономике. Он знает, что если примет неправильное решение, то это будет конец. Но не это движет им.

25 лет как российский диктатор говорит, что хочет оставить Россию гораздо более величественной, чем некоторые другие великие российские лидеры, как Александр III. Он может запомниться как один из худших российских лидеров, а не как лучший.

Согласно немецкой газете Bild, российские ветераны могут быть еще одной причиной, почему Путин не заканчивает войну, поскольку когда они вернутся домой, то могут вызвать социальную нестабильность, совершая насильственные преступления внутри России. Как вы считаете?

Это важный момент. Мы уже видели, что некоторые российские солдаты, которые вернулись с фронта, совершают преступления. Изначально российская армия в основном состояла из заключенных. Путин выпустил десятки тысяч заключенных, дав им свободу в обмен на участие в войне. Но многие закончили там.

Думаю, к российским солдатам относятся очень плохо. Российский народ их почти игнорирует, когда они возвращаются. Единственная причина, почему многие из них находятся на передовой – это то, что Россия платит им немалые деньги. Как только эти деньги иссякнут, тревога будет огромной.

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Сейчас около 600 тысяч россиян воюют на передовой, кроме тех, кто находится на учениях. Можно представить, что около миллиона ветеранов будут возвращаться в общество – те, кто и так испытал серьезные трудности, поэтому это может стать настоящей социальной проблемой и вызвать беспорядки по всей России.

Последнее – это матери этих ветеранов. Мы уже говорили о том, что матери и бабушки заставили СССР признать поражение и вывести войска из Афганистана в 1980-х, когда потери достигли 17 тысяч погибших. Сейчас их миллион. В обществе накапливается недовольство. Это может быть одной из причин, почему Путин пытается затянуть войну.