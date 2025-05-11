Ситуація в Росії загострюється через великі втрати у війні з Україною та погіршення стану економіки. Через санкції та зниження цін на нафту багато росіян скоро просто не зможуть дозволити собі опалення, а їжа стане дуже дорогою. Тож російський диктатор до своєї "річниці" – 25 років на троні в Кремлі – підходить у дуже небезпечному становищі.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв'ю 24 Каналу розповів про найбільшу помилку путінського режиму за 25 років при владі, чому у Путіна посилюється параноя та хто може його усунути, якщо не сподобаються рішення диктатора. Деталі – читайте далі у матеріалі.

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Путін у складній ситуації

Російський диктатор Владімір Путін оголосив про триденне припинення вогню з 8 до 11 травня. Це через страх перед атаками українських дронів на російський військовий парад у Москві?

Думаю, тут все набагато складніше. Триденне припинення вогню виглядає дуже цинічно. Говорили про 30-денне припинення вогню, на яке Україна погодилася, але потім росіяни викрутилися, висунувши багато умов. Потім було припинення вогню у Чорному морі. Тепер ми маємо справу із цим.

Це цинічно, адже Україна досягла значних успіхів в атаках на стратегічні цілі в Росії. Лише нещодавно були атаки на повітряний простір та аеропорти у Москві. А Путін хоче, щоб його святкування так званого дня перемоги стало показником його військової могутності.

Він запросив кількох інших диктаторів приєднатися до нього. Тож у певному сенсі Путін намагається зробити так, щоб нічого не вплинуло на святкування. Краще було б, якби запровадили припинення вогню принаймні на 30 днів. Так пропонував президент Володимир Зеленський. Якби росіяни погодилися, то це продемонструвало б, що вони налаштовані на мир.

Повне інтерв'ю з полковником Великої Британії у відставці: дивіться відео

Як ми вже обговорювали, Путін взагалі не має наміру добиватися будь-якого тривалого миру. Він хоче продовжувати воювати. Але думаю, що він потрапив у складну ситуацію та використовує парад, аби відвернути увагу від того, що відбувається в Україні. Оскільки люди в Росії справді починають розуміти, наскільки погані у них справи.

На вихідних російські газети були переповнені коментарями людей, які зазвичай підтримують Путіна. Там йшлося, що економіка ось-ось впаде, оскільки ціна на нафту різко падає. ОПЕК та інші виробники нафти хочуть зниження ціни, зокрема Саудівська Аравія прагне досягнути ціни нижче 50 доларів. За такої ціни російська економіка не виживе. Путін знає, що тоді він не зможе продовжувати будувати танки та сплачувати свої борги. Це забере принаймні 30% економіки. Ситуація виглядає доволі складною.

Хочу також сказати, що за останній тиждень-два було проведено багато докладних оцінок, які аналізують військову діяльність росіян за останні 12 місяців. Вони майже не здобули жодної нової території. Просування було мало. Вони змогли повернути частину Курської області лише за допомогою тисяч північнокорейських солдатів, які або загинули, або вже вийшли звідти. А українські сили тепер знову в Курській області.

Думаю, Путін перебуває у складному воєнному становищі. Економічно він опинився в ситуації, коли деякі експерти в Москві припускають, що рахунки за комунальні послуги, газ та опалення зростуть на 40%. Те саме стосується і їжі. Багато росіян скоро не зможуть дозволити собі опалювати свої будинки, а купівля їжі стане дуже дорогою. Путін намагається зробити все можливе, щоб відвернути увагу від цієї ситуації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати безпеку для іноземних офіційних осіб, які приїдуть на військовий парад Росії у Москві. Чи вважаєте ви, що це особисте послання для Путіна?

Є кілька важливих аспектів. Коли лідери західного світу відвідують Київ, то Путін часто дає накази на атаки по Києву. Знаємо про ракетні удари та атаки дронами. Заява Зеленського, можна сказати, схожа на принцип "послуга за послугу". Коли дві країни перебувають у стані війни, то саме такої відповіді Путін і має очікувати.

Путін так відчайдушно хоче показати свою міць перед лідером Китаю та іншими. Звісно, якби під час параду сталася атака, то це показало б, наскільки слабкими є російські оборонні системи. Хоча ми знаємо, що вони перемістили багато своїх зенітних ракетних комплексів з лінії фронту, щоб захистити Москву.

Тому я впевнений, що це сказано, аби тримати Путіна у незнанні. Якщо цей парад пройде не так, як очікується, то він втратить ще більше підтримки. Путін перебуває у небезпечному та дуже складному становищі.

Чому в Москві обмежили зв'язок 9 травня

Також російська влада обмежила доступ до Інтернету та мобільного зв'язку у дні підготовки до військового параду у Москві. Чи не здається вам, що рішення Кремля обмежити доступ до інтернету та зв'язку в Москві демонструє ще одну параною Путіна?

Росіяни можуть контролювати свій народ майже так, як ніхто інший. Вони можуть вимикати Інтернет і знову вмикати його. Путін розуміє, що це ​​велика вразливість для нього. Тому він захоче переконатись, якщо щось піде не так, то це не буде поширене майже одразу через месенджери.

Раніше він мав залізну хватку над усією інформацією та пропагандою з Росії, але зараз він втрачає контроль. Російські газети були сповнені невдоволення через економічну ситуацію. І, звісно, ​​все це ще й у річницю 25-річчя Путіна як диктатора Росії. Усе це поєднується.

У документальному фільмі, який транслювали на державному телебаченні на вихідних, Путін намагався зобразити себе розумною людиною. Однак він сказав там деякі досить специфічні речі, зокрема, що сподівається не використовувати ядерну зброю в Україні. Але оскільки війська Росії зазнають невдач, то деякі з цих загроз ми маємо сприймати дуже серйозно.

Найбільша помилка Путіна за 25 років в Кремлі

Ви щойно згадали так звану річницю режиму Путіна – 25 років відколи Владімір Путін захопив владу в Росії. Як можна оцінити найбільші поразки його режиму за 25 років?

Путін майже типовий російський диктатор. Тримаючи свою країну у постійному стані війни, він робить усе, щоб там не було опозиції.

Росія – країна з потенціалом величезного багатства, але Путін витрачає це на різні війни та підтримку тиранів у всьому світі. Звісно, варто згадати про його незаконне вторгнення в Україну. Люди починають усвідомлювати це, розуміючи, що в цій потенційно багатій країні люди голодують і не мають достатньо грошей, щоб увімкнути опалення.

Можливо, якщо ви добрий друг Путіна та олігарх, то ви заробили мільярди доларів, але для 99% російського населення це було досить похмуре та відчайдушне існування. Путін хоче, щоб його 25 років при владі не закінчилися абсолютною катастрофою. Він багато років заявляв, що хоче поновити Радянський Союз – повернути деякі з колишніх радянських країн до складу Росії. Але малоймовірно, що він досягне успіху.

Путін може зазнати великої поразки. Він відповідальний за всі ці смерті та за руйнування російської економіки. А диктатор-невдаха, ймовірно, не проживе достатньо довго, щоб отримувати пенсію.

Чи вважаєте ви вторгнення Росії в Україну найбільшою помилкою Путіна за всі 25 років його правління?

Так, я думаю, це його найбільша помилка. Він мав багато можливостей зробити Росію великою і багатою країною. Однак його ідеологічне прагнення справді повернутися до старих часів СРСР підштовхнуло його до цього конкретного кроку. Також Захід наприкінці холодної війни лише на словах підтримував свою оборону і був надто зайнятий своїми справами, аби зрозуміти, що відбувалося в Росії та Україні.

Коли росіяни вдерлися до Криму у 2014 році, ми мали діяти набагато швидше і рішучіше. Так, щоб Путін не сприйняв це як зелене світло для подальших дій і не продовжив свою агресію. Не думаю, що історія добре оцінить Путіна, коли відобразить його незаконне вторгнення в Україну, численні смерті та жахливі руйнування, що сталися в Україні.

Сподіваємося, що ця війна незабаром закінчиться. Без сумніву, багато російських активів, заморожених на Заході, будуть використані для відновлення України. Це викличе ще більше роздратування серед росіян проти Путіна.

Путін з кожним днем стає більшим параноїком

Давайте також поговоримо про іншу параною Путіна. Чи не здається вам, що в Путіна є ще одна причина для занепокоєння? Нещодавно під Москвою внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинув російський генерал Ярослав Москалик. У грудні 2024 року знищили ще одного російського генерала Ігоря Кириллова. Як ви ставитеся до такої кампанії вбивств у Росії?

Я знаю, що ніхто не взяв на себе відповідальність, але ми на Заході припускаємо, що це може бути пов'язане з українською розвідкою, яка змогла ліквідувати деяких ключових гравців та союзників Путіна просто на порозі Кремля. Це величезний провал безпеки.

Ми знаємо, що російські спецслужби активно працюють на Заході. І семеро болгар, яких завербували російські спецслужби, зараз перебувають в суді у Великій Британії та будуть засуджені до ув'язнення за шпигунство. Росіяни намагаються заслати шпигунів, але їм це не вдається.

Ситуація для Путіна стає дедалі напруженішою. Не дивно, що ми дуже рідко бачимо його на публіці. А більшість російської системи безпеки використовується тільки для захисту однієї людини. Це також свідчить про те, як всебічно працює Україна. Йдеться не лише про захист міст в Україні та атаки на російські підрозділи, які вдерлися в Україну, а й про боротьбу в тилу, удари по російських заводах та ліквідацію ключових осіб.

Я знаю, що в останніх публікаціях російських газет відставні генерали обговорювали невдачі російської армії, що вона воює як у Першій чи Другій світовій війні. Ці генерали кажуть, що треба подивитися на Україну: вони інноваційні, використовують сучасні технології; вони реалізовують складні операції та методи ведення війни; набагато менша армія ставить навколішки російську армію.



Путін у небезпечному становищі / Getty Images

Якщо зібрати все це разом, то можна зрозуміти, наскільки тонким стає лід у Москві та чому Путін видається дедалі більш параноїдальним з кожним днем. І чому його парад 9 травня – справжній тягар. Якби щось пішло не так, то для Путіна будуть дуже погані наслідки. Майже катастрофічні.

Авіація Росії не виправдала себе, вона може "втекти"

Тим часом українська військова розвідка вперше в історії сучасної війни знищила 2 російських винищувачі Су-30 за допомогою морських дронів. Як ви оцінюєте такий інноваційний спосіб знищення ворожих літаків?

Саме про це я й говорю. Ось чому, на мою думку, російські командири роздратовані тим, як інноваційно працюють українські вчені та військові. Я обговорював це на британському радіошоу. Ми так розуміємо, що ці дрони оснащені ракетами, які зазвичай використовуються на винищувачах. Ці ракети тепер збили 2 російські літаки. Це неймовірно.

Ми говоримо про тривимірну та чотиривимірну війну. Я ніколи не був пілотом винищувача, тож не зовсім розумію цього, але, гадаю, пілоти хвилюються через те, щоб інші ворожі винищувачі чи ракети ППО не збили їх. Коли морський дрон запускає такі ракети, то це справді новий спосіб ведення війни.

Ми вже обговорювали раніше, що російська авіація справді не виправдала себе. Нині вона здатна лише літати на авіашоу чи на параді 9 травня. Коли росіяни втрачатимуть дедалі більше літаків через такі дрони, то я впевнений, що російська авіація разом із Чорноморським флотом втечуть. Це ще один приклад, як Україна перемагає у війні технологій та інновацій. Це дуже непокоїть російське командування, особливо Путіна.

Що змінила угода про корисні копалини

Згідно з повідомленнями Washington Post, російські еліти занепокоєні американсько-українською угодою про корисні копалини, оскільки побоюються, що ця співпраця між США та Україною може закрити можливість для Росії досягти угоди про припинення вогню на її умовах. Як ви оцінюєте такий розвиток подій?

Я вважаю, що це великий успіх і дуже значимо. За 100 днів, які президент Дональд Трамп перебуває при владі, дійсно змінилися динаміка у світі та динаміка щодо України. Думаю, росіяни вірили, що після того, як кілька місяців тому Трамп у Білому домі "попередив" президента Зеленського, Путін просто "пройдеться" по Україні. Ця ситуація перевернулася з ніг на голову, і багато в чому це пов'язано з угодою про копалини.

Усі знають, що президент Трамп зацікавлений в укладенні угод і ділових контактах. Тепер він вважає, що це – добра угода для США та України, а також підтримує Зеленського та український народ. Тепер він відкрито проявляє гнів і погрожує росіянам. Чого раніше не було. Здається, США відкривають свій "військовий кран" і постачають артилерійські снаряди тощо. Але я думаю, що психологічно найважливіше те, що українці тепер відчувають, що американці прикривають їхню спину.

Щодо росіян, то тепер вони знають, що насправді США, окрім того, що можуть відійти, можуть також зробити крок уперед, що є найгіршим можливим варіантом для Росії. Сподіваємося, що цей крок переконає росіян у необхідності сісти за стіл переговорів і розробити мирну угоду. Тепер здається набагато більш імовірним, що Україна отримає мирну угоду, яка задовольнить український народ, на відміну від кількох місяців тому, коли здавалося, що їм доведеться прийняти будь-яку пропозицію.

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Гадаю, що це теж дуже підвищує ставки, оскільки можна припустити, що ми побачимо чимало американців, які зараз працюють над цією угодою з видобутку корисних копалин у самій Україні. Путін знатиме, що він не може дозволити собі поранити або вбити американців, які працюють над комерційними проєктами в Україні. Це означало б катастрофу.

Тож, дивлячись ззовні, це поставило Україну у набагато кращу позицію, ніж кілька місяців тому. Хоча, як солдат, я вважаю досить дивним, що США повинні укладати бізнес-угоду перед тим, як відправити війська, а не робити це через моральну правильність. Однак це світ, у якому ми живемо зараз. Останні події змінили ситуацію на користь України. Сподіваюся, це змусить Путіна скоріше сісти за стіл переговорів і укласти угоду про припинення вогню.

Крім того, після підписання цієї угоди між Україною та США адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів, повідомляє Kyiv Post. Також Держдеп схвалив продаж Україні винищувачів F-16 і супутнього обладнання на суму понад 300 мільйонів доларів. Чи вважаєте ви, що це розворот США після підписання угоди?

Безумовно. До укладання угоди ми бачили, що американці не поспішали з озброєнням. Ми говорили кілька місяців тому, коли американці вимкнули потік розвідувальних даних українській армії, і як це було важливо. Зараз, здається, ми перебуваємо в зовсім іншій ситуації, де американці готові продавати боєприпаси, надавати адміністративну і технічну підтримку F-16. Це те, що зробив би союзник, а не той, хто вагається, як це робили американці раніше.

Тож, думаю, якщо поєднати угоду про корисні копалини, те, що росіяни переживають важкі часи, падіння цін на нафту, і те, що більшість людей у Росії вважають, що їхня економіка ось-ось розпадеться, – це зовсім інша картина, ніж те, про що ми говорили на початку 2025 року, коли для України ситуація виглядала дуже погано.

Хто у Росії може прибрати Путіна

За даними Washington Post, у Кремлі існують 2 групи, наближені до Владіміра Путіна. Перша група намагається переконати його зупинити війну, ухвалити угоду про припинення вогню в обмін на заморожування лінії фронту і зняття санкцій з Росії. Інша група, більш жорстко налаштована, намагається переконати його продовжувати війну, попри все. Яка група може досягти успіху, на вашу думку?

Думаю, так було завжди. У Путіна дуже тісне коло друзів і радників навколо себе. Але в Кремлі є і справжні "яструби" – шанувальники жорсткого підходу, які насправді вважають, що укладення перемир'я зараз буде фактично поразкою для Росії, коли мільйон солдатів загинули або були поранені, а економіка фактично зруйнована. Росії буде дуже важко оговтатися.

З іншого боку, люди справляються добре. Якщо вони припинять бойові дії зараз, якщо США скасують санкції та підтримають зростання цін на нафту, тоді в Росії з'явиться шанс. Путін є тим, хто опинився в центрі всього цього.

Думаю, він розуміє, що якщо прийме мирну угоду від своїх менш жорстких колег, то це, ймовірно, стане кінцем для нього. Адже "яструби" ніколи йому цього не пробачать. А диктатори, які зазнають поразок, у Росії дуже рідко довго залишаються при владі. Саме тому це посилює параною Путіна. Не здивуюся, якщо в найближчі кілька місяців ми побачимо якісь показові зміни в Росії.

Чи означає це, що прихильники жорсткої лінії Путіна можуть повалити його режим? Можуть усунути його під час укладення угоди про припинення вогню?

Дуже складно дізнатися про внутрішні деталі роботи Кремля, його близьких колег і союзників. Але думаю, що "яструби" настільки вперті, що вони, ймовірно, не замислювалися б двічі про усунення Путіна, якби вважали, що він веде Росію в неправильному напрямку. Видається, саме так працюють росіяни.

Саме тому ми спостерігаємо цю параною. З усіх боків Путіну вказують, що робити. Він опинився в складній ситуації, маючи країну, що зазнала величезних втрат як серед військових, так і в економіці. Він знає, що якщо ухвалить неправильне рішення, то це буде кінець. Але не це рухає ним.

25 років як російський диктатор говорить, що хоче залишити Росію набагато величнішою, ніж деякі інші великі російські лідери, як Олександр III. Він може запам'ятатися як один із найгірших російських лідерів, а не як найкращий.

Згідно з німецькою газетою Bild, російські ветерани можуть бути ще однією причиною, чому Путін не закінчує війну, оскільки коли вони повернуться додому, то можуть спричинити соціальну нестабільність, здійснюючи насильницькі злочини всередині Росії. Як ви вважаєте?

Це важливий момент. Ми вже бачили, що деякі російські солдати, які повернулися з фронту, скоюють злочини. Спочатку російська армія в основному складалася з ув'язнених. Путін випустив десятки тисяч ув'язнених, давши їм свободу в обмін на участь у війні. Але багато хто закінчив там.

Думаю, до російських солдатів ставляться дуже погано. Російський народ їх майже ігнорує, коли вони повертаються. Єдина причина, чому багато хто з них перебуває на передовій – це те, що Росія платить їм чималі гроші. Щойно ці гроші вичерпаються, тривога буде величезною.

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Зараз близько 600 тисяч росіян воюють на передовій, крім тих, хто перебуває на навчаннях. Можна уявити, що близько мільйона ветеранів повертатимуться в суспільство – ті, хто і так зазнав серйозних труднощів, тож це може стати справжньою соціальною проблемою і викликати заворушення по всій Росії.

Останнє – це матері цих ветеранів. Ми вже говорили про те, що матері та бабусі змусили СРСР визнати поразку і вивести війська з Афганістану у 1980-х, коли втрати сягнули 17 тисяч загиблих. Зараз їх мільйон. У суспільстві накопичується невдоволення. Це може бути однією з причин, чому Путін намагається затягнути війну.