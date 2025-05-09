Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Як росіяни намагаються виправдати війну

Міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов 8 травня опублікував статтю, у якій він стверджує, що війна в Україні увійде в історію як подвиг, не менш значущий, ніж "перемога радянської армії та народу в Другій світовій війні".

Бєлоусов назвав вторгнення в Україну продовженням "славних традицій" радянської відваги, героїзму та масової підтримки війни серед населення. Він заявив, що перемога Росії в Україні нібито є "неминучою".

Аналогії з радянським минулим активно підтримують і російські державні ЗМІ, що свідчить про спробу Кремля переконати внутрішню аудиторію: досягнення цілей у війні проти України можливе лише за умови згуртованості суспільства та його підтримки.

Останнім часом кремлівські чиновники активно використовують міф про Другу світову війну, щоб сформувати основу нової псевдодержавної ідеології, яка має охопити цілі покоління й обґрунтувати потенційну агресію проти Заходу в майбутньому,

– зазначили в ISW.

Бєлоусов також повторив поширений кремлівський наратив, буцімто Росія не мала іншого вибору, крім як розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Російський міністр стверджував, що Україна є провідником для колективного "хрестового походу" Заходу проти Росії, що, за словами Бєлоусова, є проявом "вічної русофобії" та має на меті викорінити російську державність. Бєлоусов також процитував промову Владіміра Путіна від 24 лютого 2022 року, в якій було оголошено про повномасштабне вторгнення.

Кремль намагається пов'язати антизахідну риторику Путіна з міфом про Другу світову війну, щоб посилити образ екзистенційної загрози, з якою начебто стикається Росія. Також Кремль відтворює радянський наратив про змову Заходу з метою знищення Росії (як заміну СРСР) і подає нинішній конфлікт як безкінечний,

– підсумували аналітики ISW.

До слова, раніше в Головному управлінні розвідки повідомили, що напередодні 9 травня Росія активізує мережу агентів впливу у Європі й Америці. У столицях багатьох держав світу Кремль планує провести низку інформаційно-пропагандистських заходів.