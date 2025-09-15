Журналисты отмечают, что Россия постоянно пытается напасть на членов НАТО, проводя диверсии. Поэтому атака на Польшу была опасной, но не первой.

Чего хочет Путин, испытывая Запад?

Российская разведка с чрезвычайной дерзостью проводила гибридные военные операции против Запада после 2022 года, говорится в статье.

Какие диверсии делали россияне против Европы:

планировали диверсии против европейских военных объектов, оборонных компаний, а также американских военных баз и персонала в Европе;

подложили взрывчатку на грузовые самолеты в Германии, которые направлялись в Соединенные Штаты и Канаду;

пытались убить Армина Паппергера.

СМИ объясняет, какую цель имеют россияне:

Владимир Путин мечтает о распаде НАТО и дискредитации статьи 5 учредительного договора альянса, в которой члены обязуются рассматривать нападение на одного союзника как нападение на всех.

То, что дроны залетели в Польшу, означает, что Кремль решился испытать решимость Запада. Но Запад реагирует очень вяло, особенно США.

Несмотря на то, что НАТО сделало ряд резких заявлений, этого недостаточно – нужны реальные шаги.

"Администрация Трампа имеет мощные карты, и она должна их использовать. Для начала Вашингтон должен рассекретить любые разведывательные данные относительно российских намерений, стоявших за атакой беспилотника, а также разведывательные данные о других кремлевских заговорах. И он должен сотрудничать с союзниками, чтобы выслать агентов российской разведки. Западным странам нужно будет особенно пристально следить за вероятными попытками России вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Молдове позже в этом месяце", – перечислили в медиа.

Также The Telegraph считает, что США в координации с союзниками должны усилить экономическое давление на Россию. Речь о вторичных санкциях, направленных на ограничение доходов России от экспорта нефти. И о вооружении Украины ракетами, чтобы Киев мог отвечать на атаки.

Вывод статьи прост: если не остановить Путина сейчас, эскалация продолжится.

