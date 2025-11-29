"Манипулирует хрупким эго": экс-советник Белого дома раскрыла, как Путин "раскусил" Трампа

Российский диктатор Владимир Путин очаровал американского президента Дональда Трампа и нашел его слабые стороны. Теперь он может открыто им манипулировать, и, более того, троллить его.

Такую информацию рассказала бывшая советница Белого дома Фиона Гилл. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для The Independent.

Смотрите также Вскоре Виткофф прибудет в Москву на встречу с Путиным: Песков сказал, когда это произойдет

Как Путин влияет на Трампа?

По мнению экс-советницы, российский президент постоянно прибегает к лести, чтобы потешить самолюбие Дональда Трампа. В то же время Владимир Путин продолжает делать все, что ему заблагорассудится, в Украине.

Крайне сложно представить, как Путин от этого откажется. Вся его экономика, все его общество, вся его политика, все его стремление к самосохранению вращаются вокруг этой войны,

– считает Фиона Хилл.

По ее словам, Владимир Путин неоднократно "троллил" Дональда Трампа во время переговоров, прикрываясь языковым барьером. Одним из таких случаев была их встреча на саммите G20 в Японии в 2019 году.

Тогда каждый из них хвастался поддержкой Израиля, Трамп настаивал, что сделал для страны больше любого, признал Иерусалим столицей и открыл посольство, и что там даже называют объекты в его честь.

Владимир Путин в ответ в шутку заметил, что тогда Израиль может и целую страну назвать его именем. Хилл призналась, что еле удержалась от смеха, как и присутствующий Джон Болтон, который был советником по нацбезопасности.

Она говорит, что Путин часто отпускал подобные шутки в адрес Трампа, но переводчики "сглаживали" язык и намерения диктатора. И в Японии Трамп не заметил иронии, а воспринял заявление Путина о названии буквально.

Трамп хочет быть как Путин

Бывшая советница Белого дома убеждена, что Дональду Трампу нравится Путин, потому что он видит в авторитарном российском лидере равного. И их отношения якобы приносят ему престиж.

Потому что Путин – крутой парень. Он именно тот, кем Трамп хотел бы быть. Трамп смотрит на людей, которые всем заправляют, у которых есть, по сути, шик. И именно таким он хочет быть. И он верит, что возвышается в глазах всех, благодаря общению с ними,

– убеждена Гилл.

И, по ее словам, это понял и сам российский диктатор, чем раскусил его. Экс-советница считает, что Путин понял, что Дональд Трамп имеет хрупкое эго, благодаря которому им можно манипулировать соответствующим образом.

Она объясняет, что Трамп желает, чтобы его признали абсолютно все, кто имеет значение, то ли президент Китая Си Цзиньпин, то ли Путин, или королевские семьи по всему миру, поскольку для него это "главная монета".

Какие намерения Путина?