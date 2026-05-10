Путин выбрал "лучшего" переговорщика от Европы: в Германии запротестовали

В последнее время в ЕС все чаще звучат мысли о необходимости возобновления прямого диалога с Москвой. Владимир Путин считает, что на роль переговорщика от Европы лучше всего подошел бы экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Немецкое правительство выступило против того, чтобы Европу на переговорах с Россией представлял Шредер. Об этом пишет Reuters.

Как в Берлине отреагировали на слова Путина о Шредере?

Немецкий чиновник заявил, что предложение Путина об участии Шредера в переговорах не является убедительным, поскольку Россия не изменила никаких своих требований.

По его мнению, проверкой истинных намерений Москвы стал бы вопрос о том, готова ли она продолжить объявленное трехдневное перемирие.

По словам чиновника, который говорил анонимно, Путин продвигает подобные "псевдопредложения" с целью расколоть единство стран Запада.

Накануне представитель правительства Германии заявил, что Берлин не видит признаков серьезной заинтересованности Москвы в переговорах. Он подчеркнул, что любые переговоры с Европейским Союзом должны быть тесно согласованы с государствами-членами ЕС и Украиной.

Как на предложение Путина отреагировали в партии Шредера?

В Социал-демократической партии (SPD) Германии, членом которой остается Шредер, зато открыты к предложению Путина привлечь экс-канцлера как посредника в войне против Украины.

Мы не можем согласиться с тем, чтобы только США и Россия решали будущее Украины и европейской безопасности. Мы должны быть за столом переговоров,

– отметил Адис Ахметович, спикер по внешней политике фракции SPD в Бундестаге, изданию SPIEGEL.

По его словам, если условием является участие бывшего канцлера Германии, это нужно обсудить с европейскими партнерами и не отвергать сразу. Первой проверкой серьезности российских намерений могла бы стать длительная взаимная пауза в боевых действиях.

Внутри SPD также обсуждают действующего президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера как возможного участника переговоров в дуэте со Шредером. Самому экс-канцлеру, вероятно, не хватит доверия для такой миссии.

Почему о Шредера вспоминают как о возможном переговорщике с Москвой?

9 мая российский диктатор провел пресс-конференцию. Журналистка поинтересовались у главы Кремля, "остались ли в Западной Европе здравомыслящие политики, с которыми можно было бы вести диалог".

Владимир Путин заявил, что для него лично лучшим переговорщиком мог бы стать экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Справка: Герхард Шредер – бывший канцлер Германии (1998 – 2005) и лидер социал-демократов. После отставки он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор имеет тесные связи с Владимиром Путиным.

В то же время Путин не исключил возможность диалога с другим представителем от Европы. Диктатор отметил, что европейская сторона может выбрать для участия в переговорах лидера, которому доверяет и который, по его словам, не делал резких заявлений в адрес России.

Глава Кремля подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров и никогда не была против диалога.

Европа пытается возобновить диалог с Россией

В начале 2026 года в ЕС стали чаще звучать заявления от лидеров стран о необходимости возобновить прямой диалог с Россией.

Одним из первых о такой необходимости заявил президент Франции Эммануэль Макрон еще в конце прошлого года.

Политик отметил, что Европа будет вынуждена возобновить прямые переговоры с Путиным, если усилия США по заключению мирного соглашения России с Украиной провалятся. Его позицию поддержала итальянский премьер Джорджа Мелони.

Зато в Британии были скептически настроены относительно этой идеи. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что Москва не демонстрирует никакой заинтересованности в мире. Чтобы возобновить диалог с Путиным, надо сначала убедиться, что он действительно стремится завершить войну и готов сесть за стол переговоров.

Президент Финляндии Александр Стубб тоже считает, что Европе, вероятно, придется со временем возобновить диалог с Россией. Он пояснил, что это будет зависеть от согласованности политики США и ЕС по войне в Украине. Если позиции будут расходиться, Европе, возможно, придется самой выходить на контакты с Кремлем.

Президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что есть "потенциал" для переговоров ЕС с Россией и обсуждения будущей архитектуры безопасности Европы. Соответствующее заявление Кошта сделал в субботу, 9 мая, в Брюсселе во время выступления по случаю Дня Европы.

Политический обозреватель Виталий Портников считает, что любой диалог с Владимиром Путиным только усиливает его позиции, поскольку он воспринимает сам факт разговоров как легитимизацию.

По его мнению, когда Запад готов вести переговоры с Кремлем, Путин расценивает это как признак слабости и использует для маневра между США и Европой, пытаясь играть на их разногласиях.

Портников также предполагает, что даже возобновление диалога между европейскими лидерами и Россией может быть использовано Кремлем для усиления собственных позиций, если Европа не будет иметь четкой и жесткой общей линии.