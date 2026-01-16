Великобритания разошлась с Францией и Италией в вопросе того, должна ли Европа возобновлять прямые переговоры с Владимиром Путиным, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Смотрите также Экстренная поддержка: союзник Украины выделяет миллионы на спасение энергосистемы
Почему Великобритания против прямого диалога с Путиным?
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что Москва не демонстрирует никакой заинтересованности в мире. Для того, чтобы снова начать вести диалог с Путиным, Европа должна получить доказательства того, что он действительно стремится завершить войну и готов сесть за стол переговоров. Однако пока этого не видно.
Купер подчеркнула, что в условиях очевидного нежелания России заканчивать кровопролитие, давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться, в частности путем санкций против агрессора и путем военной поддержки Украины.
Напомним, что ЕС боится оказаться на обочине, если Вашингтон возьмет на себя ведущую роль в любых будущих переговорах с Москвой. Эти беспокойства уже побудили Брюссель к шагам по усилению влияния ЕС, в частности к планам создать специального посланника ЕС по вопросам Украины, чтобы обеспечить блоку место за столом в любых будущих переговорах.
Что известно об идее возобновления диалога Европы с Путиным?
19 декабря президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что для европейцев будет "полезно" возобновить диалог с Владимиром Путиным, вместо того, чтобы оставлять США одних в ведении переговоров по завершению конфликта в Украине.
В ответ на такое заявление Макрона в Кремле заявили, что диктатор тоже готов вести переговоры с французским президентом.
В начале января премьер Италии поддержала идею Макрона, заметив, что "пришло время для Европы также поговорить с Россией".
В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что не против диалога европейцев с Путиным, при условии, что последний действительно будет желать завершить войну.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о планах поговорить с Путиным "показухой" и "работой на публику". По его словам, такие заявления несерьезны и не ведут к результату.