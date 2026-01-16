Велика Британія розійшлася з Францією та Італією в питанні того, чи має Європа відновлювати прямі переговори з Володимиром Путіним, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

Чому Британія проти прямого діалогу з Путіним?

Міністр закордонних справ Британії Іветт Купер заявила, що Москва не демонструє жодної зацікавленості у мирі. Для того, щоб знову почати вести діалог із Путіним, Європа має отримати докази того, що він справді прагне завершити війну та готовий сісти за стіл перемовин. Однак наразі цього не видно.

Купер підкреслила, що в умовах очевидного небажання Росії закінчувати кровопролиття, тиск на Москву має посилюватися, а не послаблюватися, зокрема шляхом санкцій проти агресора і шляхом військової підтримки України.

Нагадаємо, що ЄС боїться опинитися на узбіччі, якщо Вашингтон візьме на себе провідну роль у будь-яких майбутніх переговорах із Москвою. Ці занепокоєння вже спонукали Брюссель до кроків із посилення впливу ЄС, зокрема до планів створити спеціального посланця ЄС з питань України, щоб забезпечити блоку місце за столом у будь-яких майбутніх перемовинах.

Що відомо про ідею поновлення діалогу Європи з Путіним?