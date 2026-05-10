Известно, что на улицы вышли тысячи школьников. Об этом пишет dpa.

Что известно о протестах школьников в Германии?

В Германии прошли массовые акции протеста школьников против возможного возвращения обязательной военной службы. По данным организаторов, на улицы вышли десятки тысяч молодых людей в разных городах страны.

Протесты прошли под лозунгом "Школьная забастовка против обязательной военной службы" и были приурочены к годовщине окончания Второй мировой войны 8 мая. В Берлине около 1 200 участников прошли маршем от Бранденбургских ворот до штаб-квартиры ХДС, тогда как организаторы заявили о примерно 5 000 протестующих.

В Гамбурге, по разным оценкам, участие приняли от 2 300 до 6 000 человек. Акции стали продолжением предыдущих выступлений в марте против призыва, тогда около 50 тысяч молодых людей участвовали в подобных забастовках в более чем 150 городах Германии.

Что стало причиной протестов?

Дискуссии вокруг военной службы активизировались после того, как страна возобновила программу добровольного набора в армию. Закон, который вступил в силу 1 января, предусматривает расширение вооруженных сил за счет добровольцев. В то же время в случае недостаточного набора парламент может рассмотреть возвращение обязательного призыва.

Протесты немецких школьников вызваны новой моделью военной службы, которую правительство ввело после 14 лет без обязательного призыва. Молодежь считает, что реформа фактически возвращает элементы принудительной службы через обязательные анкеты для 18-летних ребят и возможность дальнейшего призыва.

Участники акций выступают против милитаризации общества, подчеркивая, что государство должно инвестировать в образование, а не в оружие, и защищают право свободного выбора будущего. Массовые "школьные забастовки" охватили более 90 городов, крупнейшие из них прошли в Берлине, Гамбурге и Магдебурге под лозунгами против призыва и войны.

Когда еще в Германии протестовали школьники?

5 декабря в Германии студенты и школьники вышли на массовые протесты после принятия парламентом реформы армии, которая фактически усиливает элементы воинской обязанности. Акции организовала инициатива "Schulstreik gegen Wehrpflicht" и они охватили десятки городов страны.

Причиной недовольства стало то, что с 2026 года молодежь должна заполнять анкеты о готовности к службе, а с 2027 года юноши будут проходить обязательные медкомиссии с возможностью дальнейшего призыва. Участники протестов выступают против милитаризации общества и требуют больше инвестиций в образование.

В Берлине около 3 тысяч человек прошли маршем с лозунгами против призыва, а подобные акции состоялись также в Дрездене, Гамбурге и других городах. Министр обороны заявил, что воспринимает эти протесты как проявление активной гражданской позиции молодежи.