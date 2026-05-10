Відомо, що на вулиці вийшли тисячі школярів. Про це пише dpa.

Що відомо про протести школярів у Німеччині?

У Німеччині відбулися масові акції протесту школярів проти можливого повернення обов'язкової військової служби. За даними організаторів, на вулиці вийшли десятки тисяч молодих людей у різних містах країни.

Протести пройшли під гаслом "Шкільний страйк проти обов'язкової військової служби" та були присвячені до річниці завершення Другої світової війни 8 травня. У Берліні близько 1 200 учасників пройшли маршем від Бранденбурзьких воріт до штаб-квартири ХДС, тоді як організатори заявили про приблизно 5 000 протестувальників.

У Гамбурзі, за різними оцінками, участь взяли від 2 300 до 6 000 людей. Акції стали продовженням попередніх виступів у березні проти призову, тоді близько 50 тисяч молодих людей брали участь у подібних страйках у понад 150 містах Німеччини.

Що стало причиною протестів?

Дискусії навколо військової служби активізувалися після того, як країна відновила програму добровільного набору до армії. Закон, який набрав чинності 1 січня, передбачає розширення збройних сил за рахунок добровольців. Водночас у разі недостатнього набору парламент може розглянути повернення обов'язкового призову.

Протести німецьких школярів спричинені новою моделлю військової служби, яку уряд запровадив після 14 років без обов'язкового призову. Молодь вважає, що реформа фактично повертає елементи примусової служби через обов'язкові анкети для 18-річних хлопців і можливість подальшого призову.

Учасники акцій виступають проти мілітаризації суспільства, наголошуючи, що держава має інвестувати в освіту, а не у зброю, та захищають право вільного вибору майбутнього. Масові "шкільні страйки" охопили понад 90 міст, найбільші з них пройшли у Берліні, Гамбурзі та Магдебурзі під гаслами проти призову та війни.

Коли ще у Німеччині протестували школярі?

5 грудня у Німеччині студенти та школярі вийшли на масові протести після ухвалення парламентом реформи армії, яка фактично посилює елементи військового обов'язку. Акції організувала ініціатива "Schulstreik gegen Wehrpflicht" і вони охопили десятки міст країни.

Причиною невдоволення стало те, що з 2026 року молодь має заповнювати анкети щодо готовності до служби, а з 2027 року юнаки проходитимуть обов’язкові медкомісії з можливістю подальшого призову. Учасники протестів виступають проти мілітаризації суспільства та вимагають більше інвестицій в освіту.

У Берліні близько 3 тисяч людей пройшли маршем із гаслами проти призову, а подібні акції відбулися також у Дрездені, Гамбурзі та інших містах. Міністр оборони заявив, що сприймає ці протести як прояв активної громадянської позиції молоді.