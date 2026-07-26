Российский диктатор Владимир Путин издал очередную партию абсурдных заявлений по поводу войны в Украине. В частности, он предположил, что наша страна потеряет западные земли – их разделят между собой нынешние союзники Киева.

Пугать Украину потерей западных территорий Путин взялся на встречи с представителями ВМФ России в Петербурге.

Почему, по мнению Путина, Украина потеряет западные земли?

Начал свое заявление диктатор традиционно с экскурса в историю. Военный преступник утверждал, что западные области Украины являются якобы "подарком Иосифа Сталина".

По словам Путина, Сталин якобы передал Украине эти территории внутри единого государства. "Ему и в голову не приходило, что когда-то может возникнуть такая ситуация, как сегодня", – предположил глава Кремля.

Он также выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно потеряет западные территории.

То, что принадлежало Польше, Венгрии и Румынии с исторической точки зрения, в конце концов вернется к ним,

– выдал глава России.

Он цинично добавил, что Украина потеряет западные земли, потому что объявила Россию врагом. А та же была "единственным гарантом территориальной целостности Украины".

Также во время своей встречи с моряками Путин заявил, что Россия не начинала войну, она, якобы, только отвечает на боевые действия, развязанные Киевом против Донбасса. Здесь глава Кремля тоже решил блеснуть умом и снова завел о том, что левобережная Украина всегда была частью России.

Мол, во всем виноват Владимир Ленин, якобы передавший Донбасс Украине.

Отдельно глава Кремля отметил, что "сво" рано или поздно закончится "разгромом врага".

Обратите внимание! Утверждение о том, что Сталин и Ленин якобы "передавали" или "дарили" Украине территории – это политический миф, не отвечающий историческим фактам. Большевики не передавали чужие земли, а устанавливали советскую власть на украинских этнических территориях.