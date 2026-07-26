Залякувати Україну втратою західних територій Путін взявся на зустрічі з представниками ВМФ Росії у Петербурзі.
Чому, на думку Путіна, Україна втратить західні землі?
Почав свою заяву диктатор традиційно з екскурса в історію. Воєнний злочинець стверджував, що західні області України є нібито "подарунком Йосипа Сталіна".
За словами Путіна, Сталін нібито передав Україні ці території в межах єдиної держави. "Йому й на думку не спадало, що колись може виникнути така ситуація, як сьогодні", – припустив глава Кремля.
Він також висловив впевненість у тому, що Україна рано чи пізно втратить західні території.
Те, що належало Польщі, Угорщині та Румунії з історичної точки зору, зрештою, повернеться до них,
– видав очільник Росії.
Він цинічно додав, що, Україна втратить західні землі, бо оголосила Росію ворогом. А та ж була "єдиним гарантом територіальної цілісності України".
Також під час своєї зустрічі з моряками Путін заявив, що Росія не починала війну, вона, буцімто, лише відповідає на бойові дії, які розв'язав Київ проти Донбасу. Тут глава Кремля теж вирішив блиснути розумом і знову завів про те, що лівобережна Україна завжди була частиною Росії.
Мовляв, в усьому винен Володимир Ленін, який нібито передав Донбас Україні.
Окремо глава Кремля зазначив, що "сво" рано чи пізно закінчиться "розгромом ворога".
Зверніть увагу! Твердження про те, що Сталін і Ленін нібито "передавали" або "дарували" Україні території – це політичний міф, який не відповідає історичним фактам. Більшовики не передавали чужі землі, а встановлювали радянську владу на українських етнічних територіях.