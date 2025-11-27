Путин заявил, что украинские и российские спецслужбы были "на связи" и в "самые тяжелые времена"
Российские и украинские спецслужбы якобы всегда "находились в контакте" друг с другом. Это вроде бы происходило даже в самые тяжелые времена.
Соответствующее заявление в четверг, 27 ноября, сделал российский диктатор Владимир Путин относительно переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание "ТАСС".
О чем заявил Путин?
По его словам, переговоры в Абу-Даби не были тайными. Во время соответствующих контактов страны якобы обсуждали гуманитарные вопросы, в частности относительно обмена военнопленными между российской и украинской сторонами.
Российские и украинские спецслужбы всегда находились в контакте друг с другом, даже в самые тяжелые времена,
– заявил он.
В то же время присутствие на переговорах в Абу-Даби представителя США, министра армии Дэна Дрискола, Владимир Путин назвал "неожиданным".
О чем еще сказал диктатор?
- Он также заявил, что Россия не имеет агрессивных планов в отношении Европы и назвал такую идею смешной. По его словам, Россия якобы готова к "серьезным" переговорам. и на следующей неделе в Москву прибудет делегация США.