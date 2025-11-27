Российские и украинские спецслужбы якобы всегда "находились в контакте" друг с другом. Это вроде бы происходило даже в самые тяжелые времена.

Соответствующее заявление в четверг, 27 ноября, сделал российский диктатор Владимир Путин относительно переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание "ТАСС".

О чем заявил Путин?

По его словам, переговоры в Абу-Даби не были тайными. Во время соответствующих контактов страны якобы обсуждали гуманитарные вопросы, в частности относительно обмена военнопленными между российской и украинской сторонами.

Российские и украинские спецслужбы всегда находились в контакте друг с другом, даже в самые тяжелые времена,

– заявил он.

В то же время присутствие на переговорах в Абу-Даби представителя США, министра армии Дэна Дрискола, Владимир Путин назвал "неожиданным".

О чем еще сказал диктатор?