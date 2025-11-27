Укр Рус
27 листопада, 16:13
2

Путін заявив, що українські й російські спецслужби були "на зв'язку" і в "найважчі часи"

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Путін заявив, що російські та українські спецслужби завжди перебували в контакті, навіть у найважчі часи.
  • Він зазначив, що переговори в Абу-Дабі не були таємними, і назвав присутність представника США "несподіваною".

Російські та українські спецслужби нібито завжди "перебували в контакті" один з одним. Це начебто відбувалося навіть у найважчі часи.

Відповідну заяву у четвер, 27 листопада, зробив російський диктатор Володимир Путін стосовно переговорів в Абу-Дабі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "ТАСС".

Про що заявив Путін?

За його словами, переговори в Абу-Дабі не були таємними. Під час відповідних контактів країни нібито обговорювали гуманітарні питання, зокрема стосовно обміну військовополоненими між російською та українською сторонами.

Російські та українські спецслужби завжди перебували в контакті один з одним, навіть у найважчі часи, 
– заявив він.

Водночас присутність на переговорах в Абу-Дабі представника США, міністра армії Дена Дріскола, Володимир Путін назвав "несподіваною".

Про що ще сказав диктатор?

  • Він також заявив, що Росія не має агресивних планів щодо Європи та назвав таку ідею смішною. За його словами, Росія нібито готова до "серйозних" переговорів, і наступного тижня до Москви прибуде делегація США.

  • Путін також сказав, що перемовниками по Україні з боку Росії будуть Володимир Мединський та Юрій Ушаков та представники російського МЗС. Також він очікує на спецпредставника Стіва Віткоффа на переговорах.

  • Водночас він запевнив, що росіяни, мовляв, зберігають хороший темп на всіх напрямках фронту. А в України нібито помітний зріст розриву між втратами та кількістю цивільних, яких можна відправити на фронт.