Путін заявив, що українські й російські спецслужби були "на зв'язку" і в "найважчі часи"
- Путін заявив, що російські та українські спецслужби завжди перебували в контакті, навіть у найважчі часи.
- Він зазначив, що переговори в Абу-Дабі не були таємними, і назвав присутність представника США "несподіваною".
Російські та українські спецслужби нібито завжди "перебували в контакті" один з одним. Це начебто відбувалося навіть у найважчі часи.
Відповідну заяву у четвер, 27 листопада, зробив російський диктатор Володимир Путін стосовно переговорів в Абу-Дабі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "ТАСС".
Про що заявив Путін?
За його словами, переговори в Абу-Дабі не були таємними. Під час відповідних контактів країни нібито обговорювали гуманітарні питання, зокрема стосовно обміну військовополоненими між російською та українською сторонами.
Російські та українські спецслужби завжди перебували в контакті один з одним, навіть у найважчі часи,
– заявив він.
Водночас присутність на переговорах в Абу-Дабі представника США, міністра армії Дена Дріскола, Володимир Путін назвав "несподіваною".
Про що ще сказав диктатор?
Він також заявив, що Росія не має агресивних планів щодо Європи та назвав таку ідею смішною. За його словами, Росія нібито готова до "серйозних" переговорів, і наступного тижня до Москви прибуде делегація США.
Путін також сказав, що перемовниками по Україні з боку Росії будуть Володимир Мединський та Юрій Ушаков та представники російського МЗС. Також він очікує на спецпредставника Стіва Віткоффа на переговорах.
Водночас він запевнив, що росіяни, мовляв, зберігають хороший темп на всіх напрямках фронту. А в України нібито помітний зріст розриву між втратами та кількістю цивільних, яких можна відправити на фронт.