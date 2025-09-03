Называем друг друга по имени: Путин рассказал о взаимоотношениях с Трампом
- Владимир Путин заявил о хороших и открытых взаимоотношениях с Дональдом Трампом, отметив, что они называют друг друга по имени.
- Дональд Трамп также заявил о хороших отношениях с Путиным, добавив о намерениях провести телефонный разговор с ним в ближайшие дни.
Российский президент Владимир Путин заявил о хороших взаимоотношениях с американским президентом Дональдом Трампом, отметив, что они оба называют друг друга по имени.
Такое заявление он сделал в среду, 3 сентября, в комментарии пропагандистам по результатам визита в Китай. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Какие отношения между Трампом и Путиным?
По словам российского диктатора, между ним и Дональдом Трампом "добрые" и достаточно открытые отношения, и во время разговоров они обращаются друг к другу по имени.
Трамп не лишен юмора, у меня с ним хорошие отношения, за все эти 4 дня во время различных переговоров никто и никогда не высказывал никаких негативных суждений в адрес администрации США, тем более, что все мои собеседники поддержали нашу встречу в Анкоридже,
– заявил Путин.
Впоследствии Дональд Трамп в свою очередь отметил, что его отношения с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном очень хорошие, но заявил, что за несколько недель выяснится, насколько именно.
Также американский президент добавил, что проведет телефонный разговор с российским диктатором в ближайшие дни. Он подчеркнул, что не имеет никакого конкретного сообщения для Путина.
"Он знает мою позицию. Он примет решение. Если я буду недоволен этим решением, вы увидите, что произойдет", – подчеркнул он.
Что этому предшествовало?
Дональд Трамп обвинил Китай, Россию и КНДР в сговоре против США в заговоре против США после военного парада в Пекине 3 сентября. Мероприятие посетили 26 иностранных лидеров, в частности компанию Си Цзиньпину составили Владимир Путин и Ким Чен Ын.
До этого американский президент раскритиковал Владимира Путина в телефонном интервью американскому политтехнологу Скотт Дженнингсу. Также, по его словам, он очень разочарован российским диктатором.
Отметим, что в конце июля Дональд Трамп недовольно высказался о телефонных разговорах с Владимиром Путиным. Тогда президент США отметил, что больше не собирается говорить с российским президентом.