Российский диктатор Владимир Путин заверил Соединенные Штаты, что не планирует применять ядерное оружие. Посланник президента США Джаред Кушнер подтвердил, что кремлевский лидер пообещал воздержаться от такого шага.

Об этом Кушнер рассказал в интервью Матиасу Депфнеру для подкаста MD Meets, опубликованном 25 ноября.

Что Путин сказал Кушнеру о ядерном оружии

По словам Кушнера, в настоящее время Путин демонстрирует сдержанность в вопросе применения ядерного оружия. Он отметил, что российский диктатор согласился не прибегать к такому шагу и заверил США, что это не входит в его планы.

В то же время Кушнер отметил, что, несмотря на заверения главы Кремля, города с обеих сторон продолжают подвергаться обстрелам. Он также предупредил, что даже незначительная ошибка может привести к резкому обострению ситуации в Украине.

Ранее Кушнер назвал Путина "исторической фигурой" и "гроссмейстером политики", стремящимся к миру. Он также охарактеризовал российского диктатора как очень организованного человека.

В то же время Путин и другие представители российских властей неоднократно угрожали Украине и НАТО применением ядерного оружия.

В частности, 1 октября российский диктатор заявил о готовности использовать "все имеющееся в распоряжении вооружение" в случае прямого нападения на Россию. Так он прокомментировал напряженность вокруг Калининграда на фоне учений НАТО.

Кроме того, 18 ноября российский офицер впервые с 2023 года публично продемонстрировал ядерный чемоданчик России во время саммита в китайском Шэньчжэне.

19 ноября во время встречи Путина, президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина обсуждалось сокращение ядерных арсеналов. Си Цзиньпин, в частности, призвал к полному уничтожению ядерного оружия.