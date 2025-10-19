Никаких уступок: Путин хочет лучшим правителем России со времен Петра I, – FT
- Путин отказывается от мира из-за идеологических амбиций и желания войти в историю как великий правитель.
- Во время встречи на Аляске диктатор отказался от снятия санкций в обмен на прекращение огня и настаивал на капитуляции Украины.
Глава Кремля не хочет завершать войну. Владимир Путин уверен, что он может победить.
Российский диктатор решил, что пока он имеет преимущество на поле боя, ему не нужны никакие уступки. Путин готов даже закрыть глаза на то, что экономика России "захлебывается", передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.
Почему Путин отказывается от мира в пользу войны?
Один из европейских чиновников в комментарии изданию заявил, что главу Кремля не интересуют деньги. Война в Украине имеет для него идеологический смысл. Путин стремится "войти в историю как самый выдающийся российский правитель со времен Петра Великого".
Российские военные и спецслужбы регулярно предоставляют ему сводки об "успехах" на фронте, сообщают о больших потерях Украины и отмечают ресурсное преимущество России. Именно поэтому диктатор до сих пор верит, что может победить.
- Напомним, что Дональд Трамп с самого начала пытался убедить Путина прекратить огонь с помощью ряда "пряников". Американский лидер предлагал ему и сохранение контроля над оккупированными территориями, и признание Вашингтоном Крыма российским, и снятие санкций, и выгодные экономические сделки. Однако военный преступник оказался непреклонен.
- Каждый раз во время телефонных разговоров с Трампом Путин отказывал ему в прекращении огня. В конце концов у президента США лопнуло терпение, и он пригрозил России большими санкциями.
- За несколько дней до того, когда обещанные Трампом новые ограничения должны были быть введены, Москве удалось убедить Вашингтон, что Путин якобы готов к компромиссам, в частности территориальным. Надеясь получить согласие Путина на прекращение огня, Дональд Трамп согласился встретиться с диктатором в Анкоридже. Однако саммит состоялся совсем не так, как ожидал американский лидер.
- Путин отверг американское предложение снять санкции в обмен на прекращение огня, настаивая, что война закончится только тогда, когда Украина капитулирует и отдаст Донбасс.
- Далее российский президент произнес путаную историческую речь, вспомнив средневековых князей – Рюрика Новгородского, Ярослава Мудрого, а также гетмана Богдана Хмельницкого – фигур, которых он часто цитирует, чтобы доказать, что Украина и Россия – "одна нация".
- Удивленный, Трамп несколько раз повышал голос и даже угрожал выйти из переговоров, говорят очевидцы. В конце концов, он сократил встречу и отменил запланированный обед, на котором делегации должны были обсудить экономическое сотрудничество.
- 16 октября Трамп и Путин провели первую телефонную встречу после провального саммита в Анкоридже. Политики договорились встретиться в Будапеште. По данным СМИ, диктатор якобы предложил в качестве условия прекращения войны обмен территориями: Украина должна сдать Донбасс, а Россия отдаст ей оккупированные части Запорожья и Херсонщины.