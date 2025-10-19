Жодних поступок Трампу: Путін хоче найкращим правителем Росії з часів Петра I, – FT
- Путін відмовляється від миру через ідеологічні амбіції та бажання увійти в історію як великий правитель.
- Під час зустрічі на Алясці диктатор відмовився від зняття санкцій в обмін на припинення вогню і наполягав на капітуляції України.
Очільник Кремля не хоче завершувати війну. Володимир Путін впевнений, що він може перемогти.
Російський диктатор вирішив, що поки він має перевагу на полі бою, йому не потрібні жодні поступки від Дональда Трампа. Путін готовий навіть заплющити очі на те, що економіка Росії "захлинається", передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.
Дивіться також У ЄС сприйняли як "образу" вибір місця для зустрічі Путіна та Трампа, – El Pais
Чому Путін відмовляється від миру на користь війни?
Один із європейських чиновників у коментарі виданню заявив, що очільника Кремля не цікавлять гроші. Війна в Україні має для нього ідеологічний зміст. Путін прагне "увійти в історію як найвидатніший російський правитель із часів Петра Великого".
Російські військові й спецслужби регулярно надають йому зведення про "успіхи" на фронті, повідомляють про великі втрати України та наголошують на ресурсній перевазі Росії. Саме тому диктатор досі вірить, що може перемогти.
- Нагадаємо, що Дональд Трамп із самого початку намагався переконати Путіну припинити вогонь за допомогою низки "пряників". Американський лідер пропонував йому і збереження контролю над окупованими територіями, і визнання Вашингтоном Криму російським, і зняття санкцій, і вигідні економічні угоди. Однак воєнний злочинець виявився непохитним.
- Щоразу під час телефонних розмов із Трампом Путін відмовляв йому у припиненні вогню. Врешті-решт у президента США урвався терпець, і він пригрозив Росії великими санкціями.
- За кілька днів до того, коли обіцяні Трампом нові обмеження мали бути запроваджені, Москві вдалося переконати Вашингтон, що Путін нібито готовий до компромісів, зокрема територіальних. Сподіваючись отримати згоду Путіна на припинення вогню, Дональд Трамп погодився зустрітися з диктатором в Анкориджі. Однак саміт відбувся зовсім не так, як очікував американський лідер.
- Путін відкинув американську пропозицію зняти санкції в обмін на припинення вогню, наполягаючи, що війна закінчиться лише тоді, коли Україна капітулює та віддасть Донбас.
- Далі російський президент виголосив плутану історичну промову, згадавши середньовічних князів – Рюрика Новгородського, Ярослава Мудрого, а також гетьмана Богдана Хмельницького – постатей, яких він часто цитує, щоб довести, що Україна й Росія – "одна нація".
- Здивований, Трамп кілька разів підвищував голос і навіть погрожував вийти з переговорів, кажуть очевидці. Зрештою, він скоротив зустріч і скасував запланований обід, на якому делегації мали обговорити економічну співпрацю.
- 16 жовтня Трамп і Путін провели першу телефонну зустріч після провального саміту в Анкориджі. Політики домовилися зустрітися у Будапешті. За даними ЗМІ, диктатор нібито запропонував як умову припинення війни обмін територіями: Україна повинна здати Донбас, а Росія віддасть їй окуповані частини Запоріжжя та Херсонщини.