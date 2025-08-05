Генеральный штаб российской армии, видимо, продолжает дезинформировать Путина. Западные СМИ отмечают, что российскому диктатору доложили, что украинский фронт якобы распадется через 2 –3 месяца.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как на самом деле оценивают достижения России на фронте аналитики?

Издание отмечает, что на самом деле, согласно июньскому отчету Центра стратегических и международных исследований вашингтонского аналитического центра, недавние достижения России – относительно незначительны с точки зрения территориального масштаба.

С начала 2024 года было захвачено 5000 квадратных километров Украины, а это менее 1% от общей территории страны.

Украинские и западные военные источники признают, что Россия достигает успехов, но только постепенно и с большими потерями. Российские военные блогеры утверждают, что силы Москвы увязли во время нынешнего летнего наступления в районах, где рельеф местности и густой городской ландшафт способствовали Украине, но оценивают, что другие районы следует захватить быстрее,

– говорится в материале издания.

Как отреагировали в ЦПД?

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заметил, что Путина "снова на**али" Патрушев, Кириенко и Герасимов.

Он отметил, что "эти глупые вещи" об "украинском фронте не выдержит 2 – 3 месяца", которые появляются в западных медиа, обычно озвучивают именно они.

Патрушеву выгодно закапывать Путина еще больше в войну, чтобы попытаться сделать преемником своего сына, не говоря уже о других плюшках и откатах. Кириенко из администрации Путина тоже сидит на потоках и зацикливает через войну на себя региональную вертикаль власти. А Герасимов просто ничего другого кроме войны не знает,

– написал Коваленко.

Что касается Путина, то глава ЦПД заметил, что тот – "любитель простых решений", и он до сих пор верит бумажным отчетам.