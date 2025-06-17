Тшасковский подал официальный протест в Верховный суд из-за возможных нарушений во время выборов
- Рафал Тшасковский подал протест в Верховный суд из-за возможных нарушений во время президентских выборов в Польше.
- Протест поддержал заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, призвав других граждан также подавать протесты.
Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский от политсилы "Гражданская платформа", который проиграл, уступив Каролю Навроцкому от оппозиции подал протест в Верховный суд.
Он связан с возможными нарушениями во время голосования на президентских выборах. Об этом сообщила руководитель предвыборной кампании политика Виола Папроцкая в соцсети Х, передает 24 Канал.
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Что известно о протестах Тшасковского
Виола Папроцкая, руководитель предвыборной кампании Рафала Тшасковского, сообщила о его решении.
В демократическом избирательном процессе голос каждого избирателя должен быть гарантированно учтен государственными институтами. Протест против результатов выборов от представителя кампании Тшасковского был направлен в Верховный суд,
– написала она.
Соответствующее сообщение распространил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, который в субботу, 14 июня, сообщил, что подает личный избирательный протест на основе проанализированных данных из 31 627 участковых избирательных комиссий.
Он призвал других граждан сделать то же самое до понедельника. Тогда он и анонсировал, что протест также подаст избирательный комитет Рафала Тшасковского.
Напомним, ранее Верховный суд Польши разрешил пересчет голосов, поданных на президентских выборах в некоторых избирательных комиссиях, на фоне сообщений СМИ о недостатках после подсчета голосов. Судьи согласились с частью избирательных протестов.