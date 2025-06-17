Він пов'язаний з можливими порушеннями під час голосування на президентських виборах. Про це повідомила керівниця передвиборчої кампанії політика Віола Папроцька у соцмережі Х, передає 24 Канал.

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Що відомо про протести Тшасковського

Віола Папроцька, керівниця передвиборчої кампанії Рафала Тшасковського, повідомила про його рішення.

У демократичному виборчому процесі голос кожного виборця повинен бути гарантовано врахований державними інститутами. Протест проти результатів виборів від представника кампанії Тшасковського був направлений до Верховного суду,

– написала вона.

Відповідний допис поширив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, який у суботу, 14 червня, повідомив, що подає особистий виборчий протест на основі проаналізованих даних з 31 627 дільничних виборчих комісій.

Він закликав інших громадян зробити те ж саме до понеділка. Тоді він і анонсував, що протест також подасть виборчий комітет Рафала Тшасковського.

Нагадаємо, раніше Верховний суд Польщі дозволив перерахунок голосів, поданих на президентських виборах у деяких виборчих комісіях, на тлі повідомлень ЗМІ про недоліки після підрахунку голосів. Судді погодилися з частиною виборчих протестів.