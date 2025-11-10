Ракета размером с багет может защитить Европу от атак беспилотников, – The Telegraph

Ракета Mark 1 выглядит в длину как обычный багет – всего 65 сантиметров от носа до хвоста. Несмотря на такие крошечные размеры, это дешевая "массовая ракета" способна перехватывать и уничтожать российские дальнобойные дроны.

Привычные западные ракеты – большие и дорогие, зато Mark 1 маленькая и "достаточно хорошая" для своей задачи. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Пролетали над АЭС: в Бельгии заметили беспилотники

Что известно о разработке крошечной ракеты Mark 1?

Оборонные компании в Европе и США пытаются создать компактные и недорогие ракеты. Каждый из них стремится ответить Путину на те залпы сотен дронов, не нанеся значительных финансовых затрат странам Европы.

Мы не просим прощения за то, что производим оружие. Мы не боимся сказать, что производим их для уничтожения российских дальнобойных беспилотников,

– говорит господин Салм, бывший главный государственный служащий министерства обороны Эстонии.

Также он добавляет, что эта технология будет крайне необходима Западу в течение ближайших пяти – десяти лет.

В Украине команды пилотов запускают дешевые дроны-перехватчики, чтобы сдерживать российские атаки, однако все же их успех зависит от умений пилота. По информации издания, Киев имеет много обученных специалистов, тогда как в западных странах их не хватает. Этого явно мало, чтобы круглосуточно защищать 2 100 критических объектов вдоль восточного фланга НАТО.

Какие характеристики ракеты Mark 1?

Mark 1 наводится с помощью искусственного интеллекта, поэтому пусковые установки не нуждаются в постоянном контроле. Сделать такую малую ракету довольно непросто: надо вместить боеголовку, датчик и топливо в корпус размером с клавиатуру, и при этом учесть, что во время полета центр тяжести меняется и ракету может резко "бросить" в сторону. Поэтому команда экспериментировала с формой, расположениями крыльев, центром тяжести и давлением, чтобы стабилизировать траекторию.

Даже для опытных инженеров создать дешевую ракету является большим вызовом. Если большинство западных ракет дорогие, большие и сверхмощные, то Mark 1 наоборот – простая, компактная и "достаточно хорошая". Она летит около двух километров, тяжелее работает в жару и мороз, зато стоит значительно меньше. Ее точность пока оценивают в 56%, однако в планах разработчиков повысить до 90%.



Характеристики модели Mark 1 / The Telegraph



Характеристики модели Mark 1 / The Telegraph

Снижение мощностей позволило превратить Mark 1 в "доступную массовую ракету", добавляет госслужащий. По его словам, на территории двух стран НАТО уже открыты заводы, которые будут выпускать сотни ракет ежедневно. В то же время Салм не называет стоимость этого оружия, однако отмечает, что ее цена составляет примерно десятую часть от имеющихся ракетных систем противовоздушной обороны.

Справочно! Известно, что ракета Stinger продается по цене около 400 000 фунтов стерлингов.

Чтобы уложиться в бюджет, компания привлекла топовых специалистов, в частности Андреаса Бапперта, который разработал очень популярную систему ПВО Iris-T, которую сейчас используют в НАТО и в Украине.

Сколько стоит НАТО отражать российские атаки беспилотников?