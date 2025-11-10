Ракета розміром з багет може захистити Європу від атак безпілотників, – The Telegraph

Естонська ракета Mark 1 завдовжки має вигляд як звичайний багет – всього 65 сантиметрів від носа до хвоста. Попри такі крихітні розміри, це дешева "масова ракета" здатна перехоплювати та знищувати російські далекобійні дрони.

Звичні західні ракети – великі та дорогі, натомість Mark 1 маленька та "достатньо хороша" для своєї задачі. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Що відомо про розробку крихітної ракети Mark 1?

Оборонні компанії в Європі та США намагаються створити компактні та недорогі ракети. Кожен з них прагне відповісти Путіну на ті залпи сотень дронів, не завдавши значних фінансових витрат країнам Європи.

Ми не просимо вибачення за те, що виробляємо зброю. Ми не боїмося сказати, що виробляємо їх для знищення російських далекобійних безпілотників,

– каже пан Салм, колишній головний державний службовець міністерства оборони Естонії.

Також він додає, що ця технологія буде вкрай необхідна Заходу протягом найближчих п’яти – десяти років.

В Україні команди пілотів запускають дешеві дрони-перехоплювачі, щоб стримувати російські атаки, однак все ж їх успіх залежить від умінь пілота. За інформацією видання, Київ має багато навчених фахівців, тоді як у західних країнах їх бракує. Цього явно замало, щоб цілодобово захищати 2 100 критичних об'єктів вздовж східного флангу НАТО.

Які характеристики ракети Mark 1?

Mark 1 наводиться за допомогою штучного інтелекту, тож пускові установки не потребують постійного контролю. Зробити таку малу ракету досить непросто: треба вмістити боєголовку, датчик і паливо в корпус розміром з клавіатуру, і при цьому врахувати, що під час польоту центр ваги змінюється та ракету може різко "кинути" вбік. Тож команда експериментувала з формою, розташуваннями крил, центром ваги та тиском, щоб стабілізувати траєкторію.

Навіть для досвідчених інженерів створити дешеву ракету є неабияким викликом. Якщо більшість західних ракет дорогі, великі та надпотужні, то Mark 1 навпаки – проста, компактна та "достатньо добра". Вона летить близько два кілометри, важче працює в спеку та мороз, зате коштує значно менше. Її точність наразі оцінюють в 56%, однак в планах розробників підвищити до 90%.



Характеристики моделі Mark 1 / The Telegraph



Зниження потужностей дозволило перетворити Mark 1 на "доступну масову ракету", додає держслужбовець. За його словами, на території двох країн НАТО вже відкрито заводи, які випускатимуть сотні ракет щодня. Водночас Салм не називає вартість цієї зброї, однак зазначає, що її ціна становить приблизно десяту частину від наявних ракетних систем протиповітряної оборони.

Довідково! Відомо, що ракета Stinger продається за ціною близько 400 000 фунтів стерлінгів.

Щоб вкластись в бюджет, компанія залучила топових спеціалістів, зокрема Андреаса Бапперта, який розробив дуже популярну систему ППО Iris-T, яку зараз використовують в НАТО та в Україні.

