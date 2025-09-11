Скільки витратили на збиття дронів у Польщі?

Для захисту Польщі НАТО застосувало винищувачі F-35 з Нідерландів та німецькі системи ППО Patriot, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

За допомогою винищувачів вдалося ліквідувати три ворожі дрони. Щодо одного триває перевірка, чи його збили, чи він упав сам, повідомили у НАТО.

Та річ у тому, що пілоти F-35 застосовували для збиття дронів ракети AIM-9 Sidewinder. А вартість запуску лише однієї подібної ракети сягає 400 000 євро.

При цьому один безпілотник, який залетів до Польщі, коштує лише кілька тисяч євро.

Високопоставлений офіцер НАТО зізнався виданню, що тепер Альянс розглядає інші способи реагування на російські загрози у майбутньому.

У довгостроковій перспективі використання F-35 проти дронів не є доцільним,

– зазначив посадовець.

За словами видання, НАТО може перейняти досвід України, яка навчилася значно ефективніше боротися з російськими дронами, застосовуючи звукові сенсори для виявлення цілі та мобільні групи на пікапах з кулеметами, які знищують БПЛА у повітрі.

Варто знати! Після запуску дронів у Польщу НАТО підвищило рівень бойової готовності. Тепер у штабах Альянсу збільшили чисельність персоналу, окрім того, діє цілодобова, посилена готовність навіть у вихідні.