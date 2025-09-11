Сколько потратили на сбивание дронов в Польше?

Для защиты Польши НАТО применило истребители F-35 из Нидерландов и немецкие системы ПВО Patriot, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

С помощью истребителей удалось ликвидировать три вражеских дрона. По одному продолжается проверка, или его сбили, или он упал сам, сообщили в НАТО.

Но дело в том, что пилоты F-35 применяли для сбивания дронов ракеты AIM-9 Sidewinder. А стоимость запуска только одной подобной ракеты достигает 400 000 евро.

При этом один беспилотник, который залетел в Польшу, стоит всего несколько тысяч евро.

Высокопоставленный офицер НАТО признался изданию, что теперь Альянс рассматривает другие способы реагирования на российские угрозы в будущем.

В долгосрочной перспективе использование F-35 против дронов не является целесообразным,

– отметил чиновник.