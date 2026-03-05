Reuters писало, что украинские F-16 три недели держали небо без ракет США: что говорят в ПС

Украинские F-16 более 3 недель не имели достаточного количества американских ракет для уничтожения дронов и ракет России. Это происходило именно тогда, когда Москва готовила массированные обстрелы в начале зимнего периода.

Об этом говорится в материале Reuters. На эту информацию также уже отреагировали в Воздушных силах ВСУ.

Что писало Reuters о дефиците ракет США для украинских F-16?

Три собеседника рассказали журналистам, что острая нехватка ракет продолжалась с конца ноября до середины декабря 2025 года.

Источники также заявили, что тогда Украина имела лишь несколько американских ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder для всей своей эскадрильи F-16. Соответствующие поставки от партнеров, по данным осведомленных собеседников, прекратились.

Справочно! AIM-9 Sidewinder - американская ракета класса "воздух - воздух" ближнего радиуса действия, разработана компанией Raytheon в середине 1950-х годов. Оружие имеет множество аналогов и используется многими странами по всему миру и сейчас.



С момента поставки AIM-9 в производство было выпущено более 200 тысяч ракет, что делает ее одной из самых массовых ракет класса "воздух – воздух" в истории. Кроме того, ними было сбито 270 самолетов - больше, чем любой другой ракетой "воздух – воздух".

Агентство Reuters не смогло установить причину дефицита, а также то, были ли задержки связаны с промедлением США или Европы. Один из источников рассказал, что иностранные партнеры сообщили Киеву, что у них нет доступных запасов, не уточняя, кто именно партнеров.

Журналисты отметили, что нехватка боеприпасов заставила украинских пилотов искать альтернативные способы борьбы с вражескими дронами. Из-за нехватки ракет они иногда были вынуждены сбивать беспилотники с помощью бортовых пушек и преимущественно выполняли боевые вылеты днем.

Ночью такие миссии были значительно более рискованными, ведь именно в темное время суток Россия чаще всего запускает дроны.

Кроме того, украинские военные пытались повторно использовать ракеты, которые не сработали при запуске – после дополнительного технического обслуживания.

По данным агентства, ситуация начала частично улучшаться только в декабре, когда партнеры передали Украине новые партии ракет AIM-9. Источники не уточнили, какие именно страны осуществили эти поставки.

В то же время другие собеседники Reuters отмечают, что в последние месяцы ракеты Sidewinder Украине передавали Германия и Канада. Оттава также официально подтвердила передачу дополнительных ракет AIM-9 со своих складов.

Что сказали в Воздушных силах о статье Reuters?

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в разговоре с 24 Каналом отметил, что военные не будут комментировать тезисы изложенные в статье Reuters. В то же время полковник отметил, что проблемы с дефицитом различных ракет для защиты украинского неба есть всегда, и об этом публично говорит даже Президент Украины Владимир Зеленский.

Проблемы есть и мы это всегда подчеркиваем. Президент говорит, мы говорим: дефицит ракет, что для авиационных комплексов, что для зенитных ракетных, он есть всегда,

– пояснил представитель Воздушных сил.

Полковник отметил, что ракеты AIM-9 могут использовать как многоцелевые самолеты типа F-16, так и беспилотные катера.

"У нас всегда в последнее время ощущается, скажем так, дефицит ракет. Причиной этого являются массированные обстрелы. При массированных обстрелах, конечно, когда враг запускает много ракеты, мы используем ракеты из комплексов Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и те, что у нас", – заметил Игнат.

Кроме того, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил заметил, что о дефиците ракет для отражения воздушных атак уже сейчас говорит не только Украина, но и страны Ближнего Востока.

Со всем тем, украинские военные, по словам Игната, рационально используют боекомплект для отражения воздушных атак, чтобы был постоянно определенный запас ракет для отражения именно массированных ударов врага с применением ракет различных типов.

