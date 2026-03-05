Reuters писало, что украинские F-16 три недели держали небо без ракет США: что говорят в ПС
- Reuters писало, что украинские F-16 более трех недель не имели достаточного количества американских ракет для защиты от российских дронов и ракет.
- Юрий Игнат в комментарии 24 Канала отметил, что Воздушные силы ВСУ не будут комментировать материал СМИ. Однако полковник подтвердил, что проблема дефицита ракет различных типов является постоянной и об этом публично говорит даже Президент Украины.
Украинские F-16 более 3 недель не имели достаточного количества американских ракет для уничтожения дронов и ракет России. Это происходило именно тогда, когда Москва готовила массированные обстрелы в начале зимнего периода.
Об этом говорится в материале Reuters. На эту информацию также уже отреагировали в Воздушных силах ВСУ.
Интересно Украина усилила ПВО: как удалось увеличить сбитие ракет и к каким новым хитростям прибегает Россия
Что писало Reuters о дефиците ракет США для украинских F-16?
Три собеседника рассказали журналистам, что острая нехватка ракет продолжалась с конца ноября до середины декабря 2025 года.
Источники также заявили, что тогда Украина имела лишь несколько американских ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder для всей своей эскадрильи F-16. Соответствующие поставки от партнеров, по данным осведомленных собеседников, прекратились.
Справочно! AIM-9 Sidewinder - американская ракета класса "воздух - воздух" ближнего радиуса действия, разработана компанией Raytheon в середине 1950-х годов. Оружие имеет множество аналогов и используется многими странами по всему миру и сейчас.
С момента поставки AIM-9 в производство было выпущено более 200 тысяч ракет, что делает ее одной из самых массовых ракет класса "воздух – воздух" в истории. Кроме того, ними было сбито 270 самолетов - больше, чем любой другой ракетой "воздух – воздух".
Агентство Reuters не смогло установить причину дефицита, а также то, были ли задержки связаны с промедлением США или Европы. Один из источников рассказал, что иностранные партнеры сообщили Киеву, что у них нет доступных запасов, не уточняя, кто именно партнеров.
Журналисты отметили, что нехватка боеприпасов заставила украинских пилотов искать альтернативные способы борьбы с вражескими дронами. Из-за нехватки ракет они иногда были вынуждены сбивать беспилотники с помощью бортовых пушек и преимущественно выполняли боевые вылеты днем.
Ночью такие миссии были значительно более рискованными, ведь именно в темное время суток Россия чаще всего запускает дроны.
Кроме того, украинские военные пытались повторно использовать ракеты, которые не сработали при запуске – после дополнительного технического обслуживания.
По данным агентства, ситуация начала частично улучшаться только в декабре, когда партнеры передали Украине новые партии ракет AIM-9. Источники не уточнили, какие именно страны осуществили эти поставки.
В то же время другие собеседники Reuters отмечают, что в последние месяцы ракеты Sidewinder Украине передавали Германия и Канада. Оттава также официально подтвердила передачу дополнительных ракет AIM-9 со своих складов.
Что сказали в Воздушных силах о статье Reuters?
Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в разговоре с 24 Каналом отметил, что военные не будут комментировать тезисы изложенные в статье Reuters. В то же время полковник отметил, что проблемы с дефицитом различных ракет для защиты украинского неба есть всегда, и об этом публично говорит даже Президент Украины Владимир Зеленский.
Проблемы есть и мы это всегда подчеркиваем. Президент говорит, мы говорим: дефицит ракет, что для авиационных комплексов, что для зенитных ракетных, он есть всегда,
– пояснил представитель Воздушных сил.
Полковник отметил, что ракеты AIM-9 могут использовать как многоцелевые самолеты типа F-16, так и беспилотные катера.
"У нас всегда в последнее время ощущается, скажем так, дефицит ракет. Причиной этого являются массированные обстрелы. При массированных обстрелах, конечно, когда враг запускает много ракеты, мы используем ракеты из комплексов Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и те, что у нас", – заметил Игнат.
Кроме того, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил заметил, что о дефиците ракет для отражения воздушных атак уже сейчас говорит не только Украина, но и страны Ближнего Востока.
Со всем тем, украинские военные, по словам Игната, рационально используют боекомплект для отражения воздушных атак, чтобы был постоянно определенный запас ракет для отражения именно массированных ударов врага с применением ракет различных типов.
Может ли Украина остаться без ракет для ПВО на фоне обострения на Ближнем Востоке?
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отметил, что европейские страны пытаются найти способы, чтобы эскалация на Ближнем Востоке не отразилась на поставках ракет для украинских систем противовоздушной обороны. Кубилюс также сообщил, что планирует осуществить так называемый "ракетный тур" с европейскими производителями, чтобы ускорить поставки ракет Украине.
Владимир Зеленский заявил, что пока от партнеров Украины не поступало сигналов о сокращении помощи из-за конфликта на Ближнем Востоке. В то же время, по словам президента, Украина активно работает над сохранением внутреннего финансирования оборонной сферы и обсуждает финансовую помощь ЕС в размере 90 миллиардов евро.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко также рассказал в эфире 24 Канала, что пока не было сообщений о задержках с поставками вооружения для Украины. Однако, по словам эксперта, все зависит от того, насколько долго продлится военная кампания США в Иране.