"Мощное оружие": Трамп отказался передать Украине 300 ракет для системы ПВО Patriot, – The Atlantic

Президент США Дональд Трамп отказался передать Украине 300 ракет-перехватчиков Patriot, о которых просил Владимир Зеленский. Вместо этого американский лидер предложил альтернативу.

Об этом пишет The Atlantic.

Что ответил Трамп на просьбу Зеленского?

По информации издания, вместо передачи ракет Трамп во время саммита НАТО в Анкаре предложил Украине получить лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot. В то же время журналисты отмечают, что налаживание масштабного производства может занять несколько лет, поэтому это не поможет быстро усилить защиту украинского неба. Когда именно Владимир Зеленский обращался к американскому президенту с просьбой о передаче 300 ракет, в материале не уточняется.

В The Atlantic также обратили внимание на оценку Центра стратегических и международных исследований (CSIS), согласно которой война между Израилем и Ираном существенно сократила американские запасы ракет-перехватчиков Patriot. По данным аналитиков, в настоящее время у США может быть около 759 самых современных ракет этого типа.

28 июля Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете стороны обсудили возможность предоставления Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot. Кроме того, президент Украины провел переговоры с представителями компании Lockheed Martin о перспективах совместного производства и обмена технологиями. По словам Зеленского, команды уже работают над конкретными решениями для запуска совместного производства и расширения возможностей защиты украинского неба.

Однако 31 июля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решение о выдаче Украине лицензии на производство ракет Patriot. По его словам, что этот вопрос еще рассматривается, ведь речь идет о "чрезвычайно мощном оружии", а США очень осторожно относятся к передаче таких технологий.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна может передать Украине дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot после падения российской ракеты на территории Польши. По словам Туска, решение будет обсуждаться совместно с министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем. Он также напомнил о недавней встрече с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой стороны договорились сотрудничать в целях усиления защиты украинского и польского неба. Польский премьер подчеркнул, что безопасность Польши напрямую зависит от эффективной работы украинской ПВО.