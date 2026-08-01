Трамп сомневается по поводу лицензий на ракеты для системы Patriot для Украины: NYT объяснила, что изменилось

Во время последнего разговора с Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп пообещал предоставить лицензии на ракеты-перехватчики системы Patriot . Это вооружение необходимо Украине для сбивания российских баллистических ракет.

Однако американский президент может не сдержать свое слово. Об этом пишет The New York Times.

Что известно о заявлении Трампа?

Трамп отказался от соглашения о предоставлении Украине права на производство ракет для системы Patriot. Зеленский предупреждал, что у Киева заканчиваются запасы этого оружия.

В пятницу, 31 июля, глава США отказался от обещания разрешить Украине производить ракеты для Patriot. Ранее он был готов поделиться технологией. Когда его спросили об этой договоренности, Трамп ответил, что Вашингтон не соглашался на это.

Он заявил, что причинами изменения мнения являются нежелание передавать такие технологии и страх, что их используют против Соединенных Штатов.

Те люди, которым вы передаете технологию, однажды могут обернуться против вас. Посмотрите на войну – такое случалось несколько раз за последние годы,

– заявил Трамп.

Через несколько часов после его выступления Россия вновь осуществила атаку на Киев и другие украинские города баллистическими ракетами. В результате атаки, по имеющимся данным, погибли по меньшей мере 9 человек, 33 получили ранения.

Что еще сказал Трамп?

The New York Times отмечает, что действительно в последние десятилетия случались ситуации, когда бывшие союзники США впоследствии становились врагами и использовали оружие, которое Соединенные Штаты ранее продавали им. Как пишет издание, во время войны с Ираном Израиль своими авиаударами уничтожил некоторые из последних истребителей F-14, которые США передали Ирану во время иранской революции 1979 года.

Соглашение о предоставлении Украине разрешения на производство ракет для Patriot потребует от правительства США передачи своих оборонных технологий. Оборонные компании Raytheon и Lockheed Martin должны будут сотрудничать с украинцами для изготовления этого оружия.

Трамп продолжает постоянно менять свою позицию по поводу российско-украинской войны. В пятницу, 31 июля, президент США в очередной раз раскритиковал позицию своего предшественника на этом посту, Джо Байдена, относительно передачи оружия Украине.

В то же время он отметил, что и сам передавал много оружия. В заключение Трамп заявил, что именно он, будучи президентом, предоставил Украине "Джавелины".

Президент США заявил, что его страна обладает лучшим оружием в мире и именно поэтому должна быть очень осторожной, раскрывая секреты его производства.

Что известно о поставках Patriot?

После саммита НАТО в Анкаре 8 июля Дональд Трамп пообещал, что США предоставят Украине право разрабатывать ракеты для Patriot. Американский лидер тогда выразил надежду, что украинцам удастся это сделать.

Однако в пятницу, 31 июля, американский президент заявил, что США пока не приняли решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для Patriot. По его словам, этот вопрос еще рассматривается.

Также 29 июля издание Axios писало, что президент Украины обращался к Дональду Трампу с просьбой выделить "зимний пакет" ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot, которые могут помочь предотвратить атаки России на энергетическую инфраструктуру.