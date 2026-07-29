Об этом пишет Axios.

Что известно о просьбе Зеленского?

Зеленский заявил, что Трамп во время их встречи во вторник согласился продолжить работу по лицензиям на производство ракет Patriot. После визита в Белый дом президент Украины встретился с представителями Lockheed Martin и Raytheon, которые являются производителями ракет-перехватчиков, чтобы обсудить этот вопрос.

Однако даже если Киев получит лицензии, производство большого количества ракет-перехватчиков займет от одного до пяти лет.

Без партии ракет-перехватчиков Patriot уже к зиме атаки России могут разрушить украинские электростанции, оставив миллионы людей без тепла и вызвав гуманитарный кризис,

– заявил Зеленский.

Он пытается получить хотя бы 300 из них до наступления морозов.