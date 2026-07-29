Про це пише Axios.

Що відомо про прохання Зеленського?

Зеленський заявив, що Трамп під час їхньої зустрічі у вівторок погодився продовжити роботу щодо ліцензій на виробництво ракет Patriot. Після візиту до Білого дому президент України зустрівся з представниками Lockheed Martin та Raytheon, які є виробниками ракет-перехоплювачів, щоб обговорити це питання.

Проте навіть, якщо Київ отримає ліцензії, виробництво великої кількості ракет-перехоплювачів триватиме від одного до п'яти років.

Без пакета ракет-перехоплювачів Patriot вже до зими атаки Росії можуть зруйнувати українські електростанції, залишивши мільйони людей без тепла та спричинивши гуманітарну кризу,

– заявив Зеленський.

Він намагається отримати хоча б 300 з них до настання морозів.