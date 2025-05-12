Германия больше не будет комментировать планы по Taurus для Украины

Немецкое правительство хочет в дальнейшем менее открыто отчитываться о поставках военной помощи Украине. Это касается и передачи дальнобойных ракет Taurus.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя правительства Германии Штефана Корнелиуса, которые цитирует Tagesschau.

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Что говорят в Германии относительно Taurus для Украины

Штефан Корнелиус отметил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц желает "меньше говорить об отдельных системах вооружений".

Мы также не будем больше комментировать любые планы по поставкам крылатых ракет Taurus,

– сказал представитель немецкого правительства.

Корнелиус отметил, что другие европейские правительства ведут себя подобным образом. В то же время Министерство обороны Германии ссылается на тактические причины для большей сдержанности.

"Информация о том, какое оружие и боеприпасы мы поставляем, должна оставаться открытой. Ситуация отличается, когда речь идет о таких деталях, как количество определенных ракет. Эта информация не столь важна для общественности, но российский агрессор может сделать из нее выводы", – пояснил чиновник.

К слову, новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что его страна готова предоставить Украине больше вооружения, если переговоры с Россией окажутся неудачными. Кроме того, Берлин также готов усилить санкции против Москвы.