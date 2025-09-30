Предыдущие заявления спецпредставителя США относительно возможной передачи ракет Tomahawk Украине не отражают внутренних решений в Вашингтоне. Их предоставление и использование серьезно бы изменило ход войны.

Соответствующее заявление американский чиновник сделал во время выступления на Варшавском форуме по безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Как Кэллог объяснил свои слова?

Кит Келлог заявил, что говорил только о публичных заявлениях по вопросу передачи Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что не имеет никакой внутренней информации о процессе или окончательного решения администрации.

Впрочем, американский Спецпредставитель назвал Tomahawk "очень передовой ракетной системой. Он отметил, что в случае разрешения на их использование это "изменит динамику любого военного конфликта".

По его мнению, это добавит еще один уровень "неопределенности" благодаря своим возможностям. В то же время чиновник добавил, что Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на прекращении войны в Украине из-за больших потерь.

Что говорит Вэнс?

По данным WP, вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что в тот же день поделился, что Трамп еще не принял окончательного решения о продаже ракет Tomahawk европейским странам, которые планируют их дать Украине.

По его словам, России стоит "проснуться и принять реальность", которая есть сейчас. Кроме вышеупомянутого, он отметил, что в войне гибнет много людей, и российская сторона не может ничего продемонстрировать взамен.

О чем заявлял Келлог?