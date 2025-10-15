В штаб-квартире НАТО считают, что поставки ракет Tomahawk Украине не станут решающим фактором на поле боя. Впрочем, это оружие будет иметь заметное влияние.

Такую оценку на брифинге в Альянсе сделал высокопоставленный чиновник, который говорил с журналистами на условиях анонимности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Что в НАТО думают о моем возможном предоставлении Украине ракет Tomahawk?

Представитель Альянса воздержался от конкретных суждений относительно условий и процедур передачи оружия и того, какие именно цели могут быть поражены такими ракетами.

Но в целом они усилят Украину, и они, безусловно, будут иметь влияние, дополнив дальнобойные мощности Украины,

– подчеркнул он.

Также собеседник НАТО отметил успехи Сил обороны в применении дальнобойных ударов, вспомнив эффективность ударных БПЛА и появление "новой крылатой ракеты", которая уже применяется для поражения удаленных целей, но не уточнил, о каком именно типе идет речь. По его словам, Tomahawk расширят потенциал и возможности ВСУ, однако будут дополнительным элементом к тому, что Украина уже имеет.

"Относительно ответа на "Томагавки", я не думаю, что мы обязательно увидим новое оружие. Я думаю, что ответом будет продолжение риторики, подобной той, которую мы уже видим, иногда безответственной риторики, которая включает бряцание ядерным оружием. Но я не думаю, что есть какой-то конкретный и не предсказуемый нами ответ, который Россия могла бы осуществить", – заявил топ-представитель Альянса.

Как разворачивается дискуссия о передаче Украине ракет Tomahawk?