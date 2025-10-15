В НАТО допускают передачу Украине ракет Tomahawk и не верят в сильную реакцию России
- НАТО рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk, которые могут усилить дальнобойные возможности ВСУ, но не считает это решающим фактором на поле боя.
- Россия, вероятно, ответит привычной риторикой, без введения нового оружия, считают в НАТО.
В штаб-квартире НАТО считают, что поставки ракет Tomahawk Украине не станут решающим фактором на поле боя. Впрочем, это оружие будет иметь заметное влияние.
Такую оценку на брифинге в Альянсе сделал высокопоставленный чиновник, который говорил с журналистами на условиях анонимности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
Смотрите также Если Украине передадут ракеты Tomahawk: Лукашенко пригрозил Трампу "ядерной войной"
Что в НАТО думают о моем возможном предоставлении Украине ракет Tomahawk?
Представитель Альянса воздержался от конкретных суждений относительно условий и процедур передачи оружия и того, какие именно цели могут быть поражены такими ракетами.
Но в целом они усилят Украину, и они, безусловно, будут иметь влияние, дополнив дальнобойные мощности Украины,
– подчеркнул он.
Также собеседник НАТО отметил успехи Сил обороны в применении дальнобойных ударов, вспомнив эффективность ударных БПЛА и появление "новой крылатой ракеты", которая уже применяется для поражения удаленных целей, но не уточнил, о каком именно типе идет речь. По его словам, Tomahawk расширят потенциал и возможности ВСУ, однако будут дополнительным элементом к тому, что Украина уже имеет.
"Относительно ответа на "Томагавки", я не думаю, что мы обязательно увидим новое оружие. Я думаю, что ответом будет продолжение риторики, подобной той, которую мы уже видим, иногда безответственной риторики, которая включает бряцание ядерным оружием. Но я не думаю, что есть какой-то конкретный и не предсказуемый нами ответ, который Россия могла бы осуществить", – заявил топ-представитель Альянса.
Как разворачивается дискуссия о передаче Украине ракет Tomahawk?
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в воскресенье, 28 сентября, что сейчас рассматривают просьбу Украины о предоставлении ракет Tomahawk большой дальности.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил США о возможных "последствиях" в случае передачи Украине ракет Tomahawk.
Зеленский говорил с президентом США Дональдом Трампом. Среди тем были ракеты "Томагавк", которые хотел бы получить Киев от Вашингтона. По словам украинского президента, Россия явно боится такого поворота событий.
Трамп заявил, что у США "много "Томагавков"". Он ожидает, что Зеленский будет просить их на встрече.