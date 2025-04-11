Зеленский и Гегсет будут на заседании в формате "Рамштайн" онлайн, – Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил журналистам, что Владимир Зеленский и Пит Гегсет примут участие в "Рамштайне" с помощью видеосвязи. Заседание Контрактной группы по обороне Украины планировали на пятницу, 11 апреля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, передает "Европейская правда".

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Заседание в формате "Рамштайн" 11 апреля: что известно об участии Зеленского и Гегсета

Ранее сообщали, что глава Пентагона Гегсет пропустит заседание. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что из-за этого нам не стоит волноваться. По его словам, двусторонний формат с США работает качественно, есть все аналитические данные с обеих сторон.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснял, что на "Рамштайн" страны-участницы сосредоточатся на поставке Украине большего количества военной помощи.

В пятницу, 11 апреля, перед началом заседания стало известно, что президент Украины и глава Пентагона присоединятся по видеосвязи.

Сегодня будет представлено около 40 стран, в том числе США, которые будут представлены здесь делегацией. Наш американский коллега Пит Гегсет присоединится к нам в цифровом формате. Я особенно рад этому, как и президент Украины Владимир Зеленский,

– сообщил Писториус.

Заседание открыл министр обороны Великобритании Джон Гили. Великобритания и Германия председательствуют на "Рамштайн председательствуют на "Рамштайн" 11 апреля 2025 года.