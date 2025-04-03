В то же время Белый дом продолжает свою мягкую политику в отношении Кремля. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что на "Рамштайн" больше будет говориться о силах Европы.

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Советник главы Офиса Президента отметил, что США продолжают свою стратегию мягкой коммуникации с Россией, несмотря на то, что успеха они в этом не получат. Именно поэтому Вашингтон не намерен делать шаги, которые будут стимулировать страну-агрессора изолироваться от них.

Однако пока США молчит и боится сказать в сторону Кремля что-то лишнее, Россия продолжает затягивать время. Это, по мнению Подоляка, уже конечная точка, ведь ничего большего страна-агрессор делать не будет.

По "Рамштайн" – ранее на нем проводилась координация по увеличению поставок военной техники от США, сейчас этот формат больше о наращивании поставок оружия Европы,

– пояснил он.

В то же время, по словам советника главы Офиса Президента, Украине не стоит волноваться из-за отсутствия Гегсета на "Рамштайн", ведь двусторонний формат с американской стороной работает качественно. Сотрудничество есть на военном уровне, есть все аналитические данные с обеих сторон.

К слову, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко сообщил, что на заседании формата "Рамштайн" 11 апреля страны будут обсуждать поставки Украине систем ПВО. Также будет говориться о долгосрочных проектах (готовность вкладывать больше в производство оружия) и поиск вооружения в третьих странах.